Городское предприятие ведет набор сотрудников Владивостокцы, потерявшие работу в период эпидемии, могут на постоянной основе трудоустроиться на муниципальное предприятие «Содержание городских территорий».

Соискателям предлагают ряд вакансий с заработной платой от 20 до 60 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе мэрии.

«У горожан, которые сейчас находятся в поиске работы, есть возможность не только поправить свое материальное положение, но и вероятность открыть для себя новую специальность», – отметили на городском предприятии.

Сейчас ведется набор сотрудников на следующие вакансии: системный администратор, разнорабочий, уборщик служебных помещений, диспетчер, дворник, рабочий на участок по содержанию городских территорий, каменщик, рабочий зеленого хозяйства, дорожный рабочий, электрогазосварщик, мастер, машинист дорожно-строительной техники, асфальтобетонщик, автослесарь, аккумуляторщик, кузнец, слесарь по ремонту дорожно-строительной техники, слесарь-электрик.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в отдел кадров предприятия.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru