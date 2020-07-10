Седьмой по счету долгострой сдан в Приморье Им стал дом № 25 в жилом комплексе «Снеговая Падь. Комплекс Д» во Владивостоке, сообщили в пресс-службе края.

Официальная церемония сдачи объекта запланирована на 10 июля. Как ожидается, в ней примет участие губернатор края Олег Кожемяко.

Дом полностью достроен согласно проекту и договору долевого участия, который ранее приморские семьи заключили с застройщиком жилого комплекса КППК «Приморкрайстрой», уточнили в Корпорации развития Приморского края. Также благоустроена придомовая территория, посажено более 150 деревьев и кустов, установлены малые архитектурные формы, детская площадка, организована парковочная зона.

«В этом году мы достроили и ввели в эксплуатацию уже второй дом. 7 июля был подписан акт ввода в эксплуатацию дома № 25 в жилом комплексе «Снеговая Падь. Комплекс Д». В нем будут проживать 230 приморских семей, 120 из которых купили квартиры по условиям государственной программы «Жилье для российской семьи», – отметила генеральный директор корпорации и советник губернатора по вопросам долевого строительства Ольга Сун-жаю.

По ее словам, завершение строительства жилых домов и восстановление прав обманутых дольщиков является на сегодняшний день одной из приоритетных социальных задач, которую нужно решить, чтобы далее полноценно заниматься развитием жилищного строительства и делать жилье доступным для приморцев.

Для завершения строительства долгостроев в ЖК «Снеговая Падь» выбран механизм работы Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморья.

«Мы приступили к завершению строительства домов в Снеговой Пади в 2019 году. Работу выполнил подрядчик ООО «Профитекс», который подал заявку на конкурс и выиграл его. На момент передачи компании объекта готовность дома составляла 68 %.

На завершение строительства потребовалось почти 150 миллионов рублей, выделенных по субсидии из краевого бюджета. На работы потребовалось чуть больше восьми месяцев, небольшие задержки по благоустройству были вызваны июньскими проливными дождями», – пояснила Ольга Сун-жаю.

Передача ключей жильцам производится после подписания акта приема-передачи всех квартир от застройщика жильцам после постановки дома на кадастровый учет. Ориентировочно эта процедура занимает месяц после подписания акта ввода в эксплуатацию.

Отмечается, что с апреля 2019 года удалось достроить и сдать в эксплуатацию уже семь долгостроев. С начала 2020 года в работе более 20 проблемных объектов.

Отдел новостей «В»

Фото из архива АО «Корпорация развития Приморского края»