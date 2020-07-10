В пригороде – масштабный ремонт дорог Глава приморской столицы Олег Гуменюк вместе со специалистами администрации проинспектировал ход дорожных работ в пригороде Владивостока – на улицах Комитетской, Успенского, Главной и других, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Рейд стартовал с улицы Комитетской. Она – наряду со 2-й Крутой – соединяет основную трассу с Садгородом. Этот путь ведет к одноименной железнодорожной станции, зоопарку, многочисленным жилым домам, а также социальным объектам и пляжам.

«Дорога была в удручающем состоянии, ее не ремонтировали около 10 лет, – доложил и. о. начальника управления дорог и благоустройства администрации Юрий Трунов. – К комплексным работам приступили здесь в середине июня. Основной проблемой стал слабый грунт, по причине чего вода выходила на дорогу. Восстановили все кюветы, а также переложили около 80 метров труб, что позволило отвести воду из-под дорожного полотна».

На участке уже провели фрезерование и начали укладывать выравнивающий слой асфальта.

«Дорога чрезвычайно важна для района, поэтому все работы проводим без перекрытий, – подчеркнул Юрий Трунов. – По контракту срок их окончания – 31 августа, но подрядчик планирует сделать все до конца июля. Надеемся, погода не подведет».

Еще одним объектом рабочей поездки стала улица Тимирязева. Она также находится в санаторно-курортной зоне Советского района, соединяя улицы Шкотовскую и Успенского. Ее проблемным участком сегодня является мост через реку Богатую. Глава Владивостока поручил привести мост в нормативное состояние.

«Прошу уделить мосту особое внимание. Необходимо выполнить ремонт бетонных конструкций, восстановить леерное ограждение, провести санитарную обрезку деревьев», – поручил специалистам Олег Гуменюк.

«Мост проблемный, давно получаем на него жалобы. Но мы не можем просто засыпать провалившийся участок – здесь требуется серьезный ремонт так называемой шкафной стенки, – пояснил Юрий Трунов. – Все поставленные задачи выполним – почистим кюветы, проведем санитарную обрезку деревьев, отремонтируем леерное ограждение. Сейчас специалисты готовят аукционную документацию на ремонт сооружения».

Большие работы сегодня идут и на улице Успенского, которая соединяет федеральную трассу с Фанзаводом. Ее первый участок – от дома № 77 до дома № 100 – уже отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«На участке впервые сделан тротуар, об этом очень просили местные жители, – сообщил Юрий Трунов. – На дороге уложен качественный асфальт, осталось нанести разметку, смонтировать два остановочных павильона и оформить клумбу. Идет приемка работ, есть замечания, но они устраняются. Затем приступим к ремонту второго участка, он более протяженный – от дома № 77 через станцию Океанскую и далее до улицы Маковского. Средства на его ремонт выделены из краевого бюджета».

Подрядчик на работы уже определен, в ближайшие дни ожидается подписание контракта, и строители приступят к ремонту.

«Пригород Владивостока – такая же городская территория, как и любая другая, – подвел итоги поездки Олег Гуменюк. – Жители Садгорода, Океанской, Фанзавода и других районов не должны чувствовать себя в чем-то ущемленными. И ремонт улиц Успенского, Комитетской, 2-й Линейной – это только начало больших здесь перемен. Уверен, что все наши планы и результаты работ придутся по душе местным жителям и тем, кто приедет сюда на отдых».

Стоит отметить, что в прошлом году в районе Фанзавода по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была отремонтирована дорога по улице Шкотовской. Был восстановлен мостовой переход через речку, уложены перепускные трубы, восстановлены колодцы инженерных сетей. Новое дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона появилось на площади более 11 тысяч квадратных метров, отремонтированы тротуары, оборудованы четыре новых пешеходных перехода.

Кроме того, в 2019 году была отремонтирована улица Лянчихинская на участке от Садгородской до Успенского. Дорожные строители восстановили полтора километра асфальтового покрытия. В 2020 году планируется отремонтировать улицы Успенского, Главную и Комитетскую. Ремонт ул. 2-й Линейной – в планах управления дорог и благоустройства на 2021 год.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru