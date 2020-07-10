Памятник пчеле установят в Приморье Фестиваль «Анучино – медовое раздолье» пройдет 29 августа. На пятом, юбилейном фестивале в Анучино развернется «медовая улица» и будет открыт памятник приморской пчеле, сообщили в пресс-службе края.

На фестивале планируются продажа экологически чистого меда, командные конкурсы, выступления творческих коллективов. Ожидается, что на фестиваль съедутся до 200 пчеловодческих хозяйств со всего края. Гости смогут приобрести натуральный свежий таежный мед высокого качества, а также продукцию пчеловодства.

Праздник совпадает с еще одной знаменательной датой – юбилеем Анучинского района. По этому случаю накануне фестиваля, 28 августа, в Анучино состоится торжественное открытие памятника приморской пчеле.

Справка «В»

На сегодняшний день в Приморском крае насчитывается более 70 тысяч ульев, производством меда занимаются 6,5 тысячи человек. Пасечное дело передается из поколения в поколение.

Отдел экономики «В»

Фото Александра Сафронова/ primorsky.ru