Сквер Пушкина оживет: горожан приглашают исполнить стихи и музыку Дирекция общественных пространств Владивостока запускает городской арт-проект «А где Пушкин?», сообщили в пресс-службе мэрии. Все, кто готов в формате открытого микрофона читать стихи, лекции, исполнять музыкальные произведения или танцы, может подать заявку организаторам.

Акции будут проходить по четвергам в 19.00 в Пушкинском сквере под Золотым мостом. Сейчас идет сбор заявок, и о первых выступлениях будет сообщено дополнительно.

Заявки принимаются на электронный адрес eventvlparki@gmail.com

Напомним, что первый этап реконструкции Пушкинского сквера был проведен в 2018 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Как уточнили в Дирекции общественных пространств, в этом году начнется разработка второй очереди проекта благоустройства сквера, где будет предусмотрено достойное место для бюста Пушкина работы скульптора Михаила Аникушина. Планируется, что сквер будет реконструирован в 2021 году, тогда же сюда вернется и Пушкин, памятник которого убрали на хранение в связи с началом строительства моста.

Но уже сейчас – в ожидании Пушкина – принято решение наполнить сквер жизнью, пригласить владивостокцев поделиться своим творчеством в формате «открытой сцены», услышать прекрасные стихи и музыку, пообщаться, а также еще раз убедиться, как много в городе талантливых людей.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru