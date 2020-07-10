«Воздушный десант» из Приморья отправили в Иркутск тушить лесные пожары В Иркутской области из-за лесных пожаров возникла чрезвычайная ситуация. На фоне жаркой и сухой погоды пожары привели к угрозе населенным пунктам и объектам экономики.

Как сообщили в пресс-службе региона, руководство Иркутской области обратилось к губернатору края Олегу Кожемяко помочь ликвидировать ЧС. В течение двух дней была сформирована группировка парашютно-десантной службы из 50 человек. С полным снаряжением, экипировкой и полевым оборудованием 8 июля они вылетели в Братск.

«Это профессиональные десантники, имеющие практический опыт тушения пожаров в лесах Сибири и Дальнего Востока. Люди могут работать в автономных условиях до 30 дней. При этом оставшийся резерв авиабазы позволит усилить группировку еще из 25 человек для сохранения лесов Приморья от пожаров в летний период», – отметили специалисты.

Напомним, что в этом году впервые за 10 лет Приморский край признан готовым к пожароопасному периоду. Созданы оперативные группы, оснащенные всем необходимым инвентарем. Закуплены высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры, воздуходувки. Работает система космического мониторинга.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону 112 либо на прямую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморской авиабазой/ https://primorsky.ru