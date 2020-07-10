Киномошенники предлагают роль На светлом чувстве любви к киноискусству наживаются некие нечистоплотные личности – в краевом центре объявились мошенники, собиравшие с граждан, мечтающих сняться в кино, деньги.

Как сообщил портал «Вести:Приморье», в конце весны в одной из социальных сетей появилось объявление о том, что во Владивостоке будет сниматься фильм известного режиссера. В принципе, к подобным новостям горожане привыкли – краевой центр давно стал своего рода съемочной площадкой как для кинематографистов стран АТР, так и для отечественных кинодеятелей. Но в этом объявлении говорилось, что создатели фильма ищут актеров на небольшие роли и в массовку.

Всем желающим увидеть себя на большом экране предлагалось отправить заявку на электронный адрес, а также оплатить некий «символический взнос» за участие в съемках. Суммы варьировались от 300 рублей за массовку до нескольких тысяч за роли второго плана.

Как рассказал один из пострадавших, он отправил заявку и получил ответ. Некий гражданин, назвавшийся представителем организаторов съемок, сообщал наивному киноману в письме, что он успешно утвержден на роль и сейчас ему необходимо оплатить взнос для получения актерской карты. Когда молодой человек перевел деньги, больше на связь с ним никто не выходил. Но через некоторое время пришло новое письмо с пояснением, что произошла ошибка руководства съемочной группы, поэтому ему были высланы неправильные реквизиты для перевода денег. По этой причине ему не пришло приглашение на участие в фильме, но для исправления ситуации ему необходимо снова перевести несколько сотен рублей на новый счет.

Мечтающий о кинокарьере доверчивый горожанин снова отправил необходимую сумму… И, разумеется, на этом его мечты о приобщении к миру кино завершились. Выяснилось, что на подобную удочку попались и другие жители краевого центра. Пострадавшие объединились и подали заявление в полицию. Сотрудники компетентных органов уже приступили к установлению всех обстоятельств мошеннических действий. Личности киноаферистов устанавливаются.

«В» советует всем любителям кино уточнять информацию о том, ведутся ли в нашем городе сейчас съемки, планируются ли они в ближайшее время и все иные сведения в кинокомиссии Приморского края. Сайт кинокомиссии – http://primoryefilm.ru,

находится она на Аксаковской, 12а.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА