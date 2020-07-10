АЧС обнаружена в Чугуевском районе Еще в одном районе Приморья впервые подтвержден очаг вируса африканской чумы свиней, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Лабораторные исследования подтвердили наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов на территории Чугуевского района. Ранее АЧС в этом районе не регистрировалась.

В образцах паталогического материала, отобранного от трупов двух диких кабанов, обнаруженных в районе ключа Широкая Падь на территории охотничьих угодий общественной организации «Лесхоз», выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.

Напомним, что вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Отдел новостей «В»