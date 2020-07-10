Новый арт-объект – для популяризации бега Символическая скульптура «Беговой нулевой километр» будет установлена на набережной Спортивной гавани рядом со спорткомплексом «Олимпиец», откуда берет свое начало «Тропа здоровья», сообщили в пресс-службе мэрии.

Идею появления во Владивостоке арт-объекта обсудили члены Совета по культуре и искусству. Провел заседание заместитель главы администрации города Азат Ислаев.

«Сегодня бег – один самых популярных видов спорта среди жителей Владивостока. Мы хотим сделать подарок городу, всем поклонникам бега и здорового образа жизни – установить арт-объект, который будет символизировать начало большого спортивного пути каждого горожанина и всего Владивостока, как беговой столицы России. Арт-объект станет своеобразным «нулевым километром», откуда можно будет начинать свои пробежки по «Тропе здоровья» и, что важно для спортсменов, рассчитывать километраж. К примеру, до стадиона МГУ им. Невельского дистанция составит около 2 км. А когда тропа будет продлена в сторону мыса Кунгасного, дистанция станет еще более продолжительной», – рассказал инициатор проекта – основатель бегового клуба RunDnsRun, президент федерации легкой атлетики Приморского края Константин Богданенко.

«Беговой нулевой километр» оборудуют вместо одного из существующих столбов уличного освещения. Он сохранит свою функцию, однако примет совершенно иной вид. Его основание будет оформлено медалями международного марафона Galaxy Vladivostok Marathon и ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run и будет иметь антивандальную защиту. На вершине будет расположен светильник в виде шара, окруженного кольцом. Концепцию светового арт-объекта разработал руководитель студии монументального искусства «33+1» Павел Шугуров. Работы планируется выполнить до старта пятого, юбилейного международного марафона Galaxy Vladivostok Marathon, который состоится 26 сентября.

В целом идею установки во Владивостоке «Бегового нулевого километра» члены Совета по культуре и искусству единогласно поддержали на голосовании.

«Подобные образы «Бегового нулевого километра» есть и в других городах России. Во Владивостоке набережная Спортивной гавани пользуется большой популярностью среди горожан, особенно в летнее время. В связи с этим арт-объект может стать еще одной туристической и спортивной достопримечательностью города», – уверена начальник отдела охраны историко-культурного наследия управления культуры Светлана Москвитина.

Отметим, что памятники и арт-объекты во Владивостоке в настоящее время устанавливают только на средства меценатов – в городском бюджете такие расходы на ближайшие годы не предусмотрены. «Беговой нулевой километр» также будет установлен на средства инициаторов проекта.

Отдел новостей «В»

Фото бегового клуба RunDnsRun /www.vlc.ru