Авиаполк «Нормандия – Неман» в Приморье получил почетную награду Минобороны России Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в торжественной церемонии вручения Полковой чаши 18-му штурмовому авиационному полку «Нормандия – Неман», который базируется в селе Черниговка, сообщили в пресс-службе края.

Перед началом торжеств глава региона вместе с заместителем министра обороны России Андреем Картаполовым и представителями командования Восточного военного округа возложили цветы к мемориальному бюсту Героя России Романа Филипова – летчика 18-го штурмового авиаполка, который был сбит при выполнении боевой задачи в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики в 2018 году. Роман Филипов вел неравный бой с превосходящими силами противника и героически погиб, не сдавшись в плен.

Почтив память героя, гости авиаполка проследовали к месту торжественного построения личного состава. И замминистра обороны под звуки фанфар вручил командиру полка Сергею Легаеву Полковую чашу, которая вручается воинским соединениям за отличие при выполнении боевых задач, успехи в боевой учебе и обновления нового вооружения и техники.

«Не было в истории современной России конфликта, где штурмовики-гвардейцы не проявили бы себя с самой лучшей стороны. От Афганистана до Кавказа и сейчас в Сирийской Арабской Республике. Почти все военнослужащие полка награждены государственными наградами за участие в антитеррористической операции. И, конечно, навсегда в памяти всего нашего народа останется бессмертный подвиг командира эскадрильи майора Романа Филипова, который вновь показал всему миру, что такое российский воинский дух. В свете всего этого министр обороны принял решение наградить полк знаком доблести – Полковой чашей Минобороны России. Это очень серьезная и важная награда, это признание заслуг всего воинского коллектива и проявление убежденности, что и впредь летчики-гвардейцы будут примером для всех вооруженных сил в выполнении своего воинского долга», – сказал Андрей Картаполов.

Олег Кожемяко отметил, что именно 18-й штурмовой авиаполк стал первым войсковым соединением Восточного военного округа, который удостоился столь высокой награды от Министерства обороны России.

«Полковая чаша вручается еще со времен царской России, и эту традицию два года назад возобновил министр обороны РФ Сергей Шойгу. С тех пор было вручено всего две чаши, ваша часть стала третьей по всей стране и первой в Восточном военном округе. Она – гордость Приморья. Хочу поблагодарить вас за нелегкую, полную рисков, но очень нужную стране службу», – обратился к военнослужащим глава региона.

18-й штурмовой авиационный полк «Нормандия – Неман», который базируется в селе Черниговка Приморского края, ведет свою историю с 1938 года. Вместе с французскими летчиками дальневосточники героически бились в небе над полями сражений Великой Отечественной войны и уничтожили 427 самолетов противника. Продолжился боевой путь полка в небе Кореи в 1951-1952 годах, а в наши дни летчики «Нормандии – Неман» с честью выполняют задачи по защите Родины и борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / primorsky.ru