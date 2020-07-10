Лагеря откроются лишь для своих и только при наличии врачей В Приморье, как уже писал «В», с 15 июля начнут работать детские оздоровительные лагеря. Конечно, при условии снятия соответствующих ограничительных мер. Об этом сообщила на пресс-конференции краевой министр образования Наталья Бондаренко.

Приступить к работе смогут только те учреждения, которые своевременно прошли все проверки и получили необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение.

– Одно из обязательных условий открытия лагеря, чтобы в течение смены он был закрыт для посторонних. Кроме того, в лагере должен работать врач, причем круглосуточно. Только при соблюдении всех этих условий учреждение получит разрешение на работу, – заметила министр.

В этом году приморские лагеря будут принимать детей только со своего региона, в первую очередь, разумеется, речь идет о Всероссийском детском центре «Океан». По всей вероятности, эти ограничения будут действовать и в следующем году.

По словам министра, принять детей готовы практически все оздоровительные лагеря, за исключением тех, что задействованы под обсерваторы. В частности, речь идет о базе отдыха «Морской берег» в Артеме. Всего же будут работать 542 организации (речь идет в том числе и о пришкольных лагерях), где смогут отдохнуть до 23 тысяч ребят.

Пришкольные лагеря будут открыты во всех школах, кроме тех, где проводят экзамены. Их работа также будет выстраиваться с учетом некоторых ограничений. Например, педагоги должны максимально сократить пребывание детей в помещениях.

Эту смену ребята должны проводить как можно больше на свежем воздухе. Разумеется, будут исключены выездные мероприятия – походы в кино, музеи, театры.

Наталья Бондаренко напомнила, что родители или законные представители ребенка могут рассчитывать на возмещение части расходов на оплату путевки в детский оздоровительный лагерь в Приморье.

«Размер компенсации может быть равен 50 % от ее стоимости, но не более 8 тысяч рублей для семьи со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума и не более 16,4 тысячи рублей для семьи с небольшим достатком», – заявила министр.

В бюджете Приморья предусмотрено также 78,6 миллиона рублей на приобретение путевок для отдыха и оздоровления 4922 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 30 миллионов рублей – для отдельных категорий детей и подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении (речь идет о 1300 ребятах).

Анжелина ШИЛАН

Фото Игоря НОВИКОВА/www.primorsky.ru