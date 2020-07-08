Современники Владивостока творили историю города. А наш журналист написал об этом книгу Аккурат к 160-летнему юбилею всеми нами любимой дальневосточной столицы в свет вышла книга «Современники Владивостока». Ее автор – наш коллега, редактор отдела новостей газеты «Владивосток» Николай Кутенких.

«Современники Владивостока» – историческое произведение, написанное в художественно-публицистическом жанре. Оно охватывает период от принятия решения об основании на берегу бухты Золотой Рог военного поста до наших дней. Причем история города представлена в виде зарисовок о людях, которые оставили наиболее яркий след в судьбе столицы Приморья и Дальнего Востока.

В их числе – Николай Муравьев-Амурский, несколько представителей царствовавшей династии Романовых, пламенные революционеры Владимир Ленин и Михаил Калинин, руководители советского и российского государства Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

Больше всего страниц в издании посвящено военным – морским и армейским офицерам, адмиралам и генералам, начиная от Николая Комарова, Петра Козакевича, Андрея Попова, Воина Римского-Корсакова и заканчивая Николаем Кузнецовым, Валерием Федяниным, Юрием Орленко, Сергеем Шойгу.

Не обделены вниманием первопроходцы и переселенцы, рыбаки и торговые моряки, строители и инженеры, иерархи Русской православной церкви и главы иностранных государств, писатели, музыканты и артисты. Словом, все те, кто внес заметный вклад в историю города, являющегося сегодня лицом Тихоокеанской России.

Все герои книги – реальные исторические личности, причем среди них есть даже такие скандальные персонажи, как лейтенант Шмидт и Сонька Золотая Ручка. А что, ведь они, будучи по-своему знаменитыми, тоже успели прикоснуться к славе нашего города…

Также в издании описываются исторические факты, которые уже неведомы нескольким нынешним поколениям владивостокцев: как первоначально назывались остров Русский и бухта Шамора (Лазурная), кто во Владивостоке первым появился на свет и кто первым погиб от обстрела японского флота, какое отношение к названию улицы Светланской имеет баллада поэта Василия Жуковского 1813 года «Раз в крещенский вечерок…» и многое другое.

Всего в книге более 140 глав. Она написана доступным литературным языком и будет интересна для чтения детям и взрослым.

Рецензентами издания выступили председатель Владивостокского морского собрания адмирал Константин Сиденко и научные сотрудники Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока.

В книге использованы иллюстрации художника-мариниста Валерия Шиляева, фотографии Алексея Воронина, Вячеслава Воякина, Сергея Козлова, Юрия Мальцева, Владимира Мусаэльяна, Валентина Труханенко и Василия Федорченко.

К сожалению, пока увидел свет только сигнальный номер. Основной тираж «Современников Владивостока» будет отпечатан лишь по окончании пандемии коронавируса.

Михаил НЕЩЕДРИН

Фото Алексея ВОРОНИНА