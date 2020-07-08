Для льготного проезда подайте заявление Денежные средства для оплаты поездок на транспорте с 1 июля стали поступать на карты «Приморец», держателями которых являются льготники старше 70 лет. Первые выплаты получили более 200 пенсионеров (ветераны труда, «дети войны», инвалиды, труженики тыла и другие), уточняет пресс-служба краевого правительства.

Как пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, выплата на проезд представляется по заявительному принципу. Деньги уже поступили на карты тем гражданам, которые подали соответствующие заявления.

– Тем, кто не писал заявление, следует обратиться в любой многофункциональный центр. Если пенсионер еще не получил карту «Приморец», нужно оформить ее в банке. Там же можно подать заявление на выплату за проезд, а можно с заявлением обратиться в МФЦ, – рассказали в ведомстве.

В июле на карты «Приморец» льготным категориям граждан старше 70 лет поступят средства в размере 300 рублей. Такая же сумма поступит в августе. С сентября средства на карту будут перечисляться в размере фактически истраченных льготником денег на проезд.

– В сентябре выплата поступит в размере тех расходов на транспорт, который пенсионер сделал в июле. В октябре средства перечислят в размере расходов на проезд в августе. И так далее, – объясняют специалисты.

Граждане могут использовать выплату, оплачивая проезд в городском транспорте (автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере) в размере 100 % фактических расходов.

В министерстве уточняют, что, как и ранее, льготники могут получать компенсации стоимости проезда в городском, пригородном и междугороднем транспорте по разовым билетам – межгород, билетам длительного пользования – пригород, абонементным билетам – городской транспорт.

Совокупный размер компенсационных и денежных выплат, предоставляемых гражданам старше 70 лет из числа льготников, в том числе «детям войны», составит не более 20 тысяч рублей, а для проживающих в районах, приравненных к Крайнему Северу, – не более 30 тысяч рублей за год.

Отдел новостей «В»

Инфографика с сайта правительства Приморского края