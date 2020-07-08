Безработным дают возможность заработать до 35 тысяч рублей в месяц Маляры и штукатуры, администраторы и почтальоны, официанты и гардеробщики – для временного трудоустройства в Приморье предлагаются весьма достойные вакансии.

В регионе продолжают помогать бизнесу и гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за эпидемиологических ограничений. Организации всех форм собственности и тех, кто заинтересован во временном заработке, приглашают принять участие в общественных работах. Список вакансий пополняется еженедельно, информирует пресс-служба краевого правительства.

По словам специалистов регионального министерства труда и социальной политики, с начала года в общественных и временных работах приняли участие уже свыше 2,5 тысячи жителей Приморья.

– В 2020 году наиболее востребованными стали профессии администратора, архивариуса, водителя автомобиля, гардеробщика, грузчика, дворника, дорожного и кухонного рабочего, маляра, официанта, почтальона, подсобного рабочего, рабочего земельного хозяйства, сторожа, штукатура, продавца, мойщика посуды, – уточняют в ведомстве.

Наибольшее количество организаций, создавших временные рабочие места для граждан, задействовано в сферах оказания туристических услуг, розничной и оптовой торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса, а также услуг культурного (включая демонстрацию видеофильмов) и досугового характера.

Напомним, что принять участие во временных и общественных работах в условиях ограничений из-за распространения COVID-19 может любой гражданин. При этом не имеет значения, является человек безработным или в настоящее время трудоустроен.

Для этого необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту жительства или регистрации. Как правило, вакансии для временного трудоустройства не требуют специальной подготовки – любой человек в случае необходимости получения дополнительного заработка или сложностей в поиске постоянной работы может временно подработать.

Как уже писал «В», приморцы, принимающие участие во временных и общественных работах, получают заработную плату, которая определяется работодателем самостоятельно в соответствии с нормами трудового законодательства, то есть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ сегодня, напомним, составляет 12130 рублей), увеличенного на районный коэффициент и дальневосточную надбавку. Величина фактически выплаченной заработной платы также зависит от количества отработанного времени, ведь общественные и временные работы могут быть рассчитаны как на полный рабочий день, так и на неполную занятость в течение нескольких часов в неделю. Кроме того, дополнительно – в зависимости от каждого конкретного случая – гражданин может претендовать на повышенное пособие по безработице в размере 14556 рублей, доплату 3 тысячи рублей на каждого ребенка до 18 лет и материальную поддержку в размере 12130 рублей на период участия в таких работах.

Так, например, безработный гражданин, имеющий двух детей и потерявший работу после 1 марта, сможет за месяц участия в общественных работах получить около 35 тысяч рублей. Однако период участия в таких работах ограничен и не может превышать двух месяцев.

Отдел новостей «В»

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта vlc.ru