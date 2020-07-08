«Страшную историю мы узнавали шаг за шагом» Обзор писем «В»: воспоминания о тяжелых военных годах, песни прошлого и настоящего

В редакцию нашей газеты регулярно приходят письма, на которые мы стараемся по возможности делать обзоры. Читатели делятся своими мыслями и историями из жизни. Все послания разные, систематизировать их сложно, да и бессмысленно. Они интересны сами по себе (некоторые даже безгрешны с точки зрения русского языка и стилистики), поэтому просто дадим слово читателю, которому всегда есть что сказать.

«Ты расскажи, легче станет…»

Пробирающее до мурашек письмо прислала нам Людмила Матяш, член клубного объединения «Исток» при библиотеке имени Ивана Басаргина, заслуженный работник культуры. Людмила Ивановна рассказывает о своих детских воспоминаниях: юные годы нашей читательницы пришлись на время Великой Отечественной войны.

«В годы войны мы жили в Забайкалье в селе Слобода. Я хорошо помню, как к нам подселили тетю Олю – блокадницу из Ленинграда. Правда, тогда говорили просто «из Ленинграда», а о том, что была блокада, узнали значительно позже.

Тетя Оля устроилась работать на молокозавод. Была она замкнутой, отвечала односложно: «да», «нет». Молодое лицо обрамляли седые пряди волос. Мне тогда было девять лет, я любила петь, танцевать, все прочили мне славу артистки. Но ни пение, ни танцы не могли «разбудить» нашу гостью. И только мама сумела понять ее сердцем. «Ты расскажи, легче будет!» – ласково уговаривала мама и сама принималась вести ниточку своей жизни: как получили похоронку на младшего брата, как муж вернулся, да недолгой была радость – впал в кому и скоро умер.

Стала наша тетя Оля потихоньку оттаивать, рассказала, что были у нее родители, брат, муж и ребенок. Отец погиб в первые дни войны, мать умерла от голода, на санках увезла ее Ольга в условленное место: никого тогда не хоронили. Затем – похоронка на мужа. Осталась одна с младенцем на руках. Спускалась со всеми в подвал, чтобы спастись от бомбежек, оставляла малыша на соседку – ходила в поле добывать из-под снега мерзлой картошки. Однажды, вернувшись с горсткой драгоценной еды, увидела страшную картину: трупы людей. Пришлось перешагивать через них, а дальше – мертвая соседка и обгрызенное крысами тельце ее ребенка. Собственная жизнь потеряла всякий смысл. Всю эту страшную историю мы узнали не сразу, а как бы шаг за шагом.

Бывало, сидим в темноте у печурки (ни керосина, ни свечки не было), мама рассказывает о своем безрадостном детстве: родители умерли, жила у брата, осталась неграмотной, мол, пусть парни учатся. А замуж за учителя вышла – приметил он певунью да затейщицу, что играла на балалайке и гармошке. Вот тут тетя Оля неожиданно для нас впервые сказала, что и у нее была семья. И опять в себя ушла… Нам утешить ее хочется, а как?..

Позвала я ее в лес дровишек набрать. Она согласилась. Идет, дышит глубоко и вдруг… улыбнулась. Я от счастья к ней бросилась – обняла, плачем вместе.

А тут новая беда: пришло известие о геройской смерти ее брата – он сразу, как похоронку на отца принесли, ушел добровольцем на фронт. Снова и снова выводили мы нашу тетю Оля из горестного состояния, мама – добротой и вниманием, я – песнями и походами в лес.

Но вот пришла долгожданная весть об освобождении Ленинграда. Тетя Оля тут же засобиралась домой. Как мама ни уговаривала остаться, она одно твердит: мои все там, и я там должна быть. Пришло от нее всего одно письмо, но мы на него не ответили: мама неграмотна, а я мала. Но и по сей день я вспоминаю нашу тетю Олю и задушевные вечера с мамиными рассказами»…

Героев много. Улиц с их именами мало

Следующее письмо, пришедшее от жителя Владивостока Жевакина В.С. (к сожалению, указаны только инициалы), также посвящено Великой Отечественной войне, но имеет другой ракурс.

«Уважаемая редакция газеты «Владивосток», – пишет наш читатель. – В этом году исполняется 75 лет Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Владивосток – город воинской славы. Это звание год от года надо подкреплять уважительным отношением к героям Великой войны и Великой Победы.

В начале мая 2020 года городская комиссия объявила названия новых улиц в столице Приморского края. Как ни странно, среди них нет имен героев, а только продолжается практика называния по типу Выселковая, Сельская, Поселковая, Стрелочная, Стрелковая и т.д.

В городе мало улиц, которые бы носили имена героев. Неудивительно, что у нас есть жители, которые даже не подозревают, за какие заслуги Владивосток получил высокое звание – «Город воинской славы».

А героев у нас много. В одной только табличке в сквере Почетных граждан их достаточно, чтобы составить список новых наименований улиц на долгие годы вперед. В наших музеях хранится много литературы, посвященной героям Русско-японской и Великой Отечественной войн, героям Даманских событий и т.д. А герои – капитаны Дальневосточного пароходства? Те самые, что возили технику и материалы из Америки в Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Более 200 паровозов было доставлено для обеспечения фронта и тыла. Герои есть, и, возможно, когда предстоит дать имя той или иной улице, чиновникам стоит посмотреть на их список, а не в садовый календарь».

Полностью согласны с нашим читателем и подписываемся под каждым его словом.

«Отлюбилось, отмечталось…»

Совсем иное по характеру и тематике письмо пришло от нашего читателя Геннадия Водограя. В своем послании он рассказывает о талантливых людях Приморского края.

«С болью и неприятием отношусь к так называемым звездам нынешней эстрады, к той развязной вульгарности и пошлости, что оккупировали сцену и российские телеканалы. Эта вольница сегодня называется «форматом», – пишет Геннадий Водограй. – И как же нравственно достойно, духовно возвышенно на фоне уже доставшей пошлости воспринимаются людьми, особенно зрелого возраста, выступления народных талантов, наших земляков, которым многие форматные звезды, как говорится, и в подметки не годятся. Я имею в виду известных и популярных в Приморье исполнителей Андреану Агбалян, Юрия Доронина, Галину Гук, Станислава Мицкевича, Ларису Москаленко, Надежду Чемоданову и еще многих певцов, поэтов, композиторов, щедро одаривших нас с вами искусством и врачующих наши души.

С особым уважением я отношусь к одному из ведущих солистов творческих центров «Лира» и «Орфей» Владимиру Морозу. За свою жизнь он в совершенстве освоил не одну профессию. Был успешным судостроителем, изобретателем, педагогом, 1-м помощником капитана на судах Дальневосточного морского пароходства. И где бы ему ни пришлось работать, он увлеченно занимался вокальным искусством. С любимой гитарой он никогда не расставался, даже в штормовых буднях, и не расстается с нею сейчас, уже в зрелом возрасте.

Песни в исполнении Владимира Мороза всегда волнуют зрителей и вызывают у них восторженную реакцию. Его коронная песня «Я думал – отлюбилось, отмечталось…» заставляет прослезиться даже мужчин.

В его репертуаре не только произведения известных приморских поэтов и композиторов, но и песни на свою музыку. Не зря говорят: талантливый человек талантлив по всем.

Особая творческая дружба связывает Владимира Мороза с приморским бардом, поэтом, композитором и известной певицей Галиной Николайчук. Их совместные выступления всегда вызывают особое внимание и заслуженный восторг зрителей.

По уже установившейся в этих творческих коллективах («Лира и «Орфей») традиции певец каждый год ко дню своего рождения готовит новую концертную программу. И в нынешнем июле нас ждет встреча с этим талантливым человеком на его очередном творческом отчете. До встречи, друзья!»

Мы благодарны Геннадию Водограю за то, что познакомил и нас, и наших читателей с такими замечательными людьми, и вместе с ним гордимся тем, насколько богата истинными талантами приморская земля.

Уважаемые читатели, пишите нам письма, делитесь радостями, проблемами, мыслями и историями, а мы постараемся продолжить обратную связь с вами в рубрике «Слово читателю».

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото:

автора, предоставлено Геннадием ВОДОГРАЕМ