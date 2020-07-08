Место встречи – почта Почему для многих россиян отделения связи остаются и точкой притяжения, и поводом для недовольства

Несмотря на развитие современных видов связи и расширение сети предприятий, оказывающих услуги по доставке корреспонденции и посылок, традиционная почтовая служба не теряет своих позиций. Люди привыкли оплачивать коммуналку или получать пенсию на почте, многие по-прежнему выписывают газеты и журналы, шлют родным письма, посылки и даже телеграммы.

Однако не секрет, что «Почта России» – одна из организаций, чья деятельность нередко вызывает нарекания у граждан. Наряду с медучреждениями, автоинспекцией и общественным транспортом. По большому счету, этот список можно продолжать до бесконечности: у каждого ведомства есть свои недочеты.

Накануне Дня российской почты корреспондент «В» познакомился с работой 7-го и 14-го отделений Владивостокского почтамта. Они расположены по одному адресу – на Некрасовской, 72, но в разных помещениях.

Нагрузки больше. Штаты прежние

Раньше это было единое предприятие почтовой связи, но в феврале 2019 года прием и выдачу посылок переключили на вновь созданное 7-е отделение. До этого посылки выдавали и принимали в небольшом помещении, где работали два оператора и где порой яблоку негде было упасть из-за наплыва клиентов. Сейчас на обработке посылок работает до пяти сотрудников, включая начальника отделения Евгения Теряева. Исчезли очереди и, как следствие, жалобы клиентов.

Все остальные почтовые отправления плюс выдача пакетов компании «Алиэкспресс», прием платежей за коммунальные услуги, выдача пенсий, реализация промышленных и продовольственных товаров остались в ведении 14-го отделения. В это же помещение подселилось отделение «Почта банка».

Из всех отделений почтовой связи, действующих во Владивостоке (включая остров Попова), 7-е и 14-е в числе самых доступных для клиентов, что большая редкость в нашем тесном городе. К ним можно подъехать и припарковать авто, не опасаясь, что его увезут на эвакуаторе: знаков, запрещающих остановку и парковку, здесь нет.

В зоне обслуживания этих почтовых отделений – улицы Толстого, Аксаковская, Жукова, Щедрина, проспекты Народный и «Красного знамени», микрорайоны до фуникулера и на сопке Буссе. Кроме местных жителей их услугами пользуются предприятия и организации, чьи офисы расположены или зарегистрированы в этой части города.

– Юридических лиц на обслуживании у нас с каждым годом становится все больше. Строятся жилые дома, бизнес-центры, в одном здании может находиться 20-30 компаний. И все идут к нам, – рассказывает начальник 14-го отделения связи Любовь Громская. – Нагрузка на операторов увеличивается. У нас 12-часовой рабочий день, а количество сотрудников остается неизменным – шесть операторов. Хотя по штатному расписанию должно быть семь. Люди работают посменно. У нас четыре кассы, но при большом потоке людей, особенно в дни оплаты коммунальных услуг, их не хватает.

В основном приходят бабушки, которые привыкли оплачивать квитанции только на почте. Терминалы банков и пластиковые карточки их не устраивают. Старушки усаживаются вокруг стола, обсуждают свои проблемы и знакомых, делятся новостями, воспоминаниями. Почта стала своеобразным клубом для пожилых людей. А тем, кто уже не может ходить, наши почтальоны разносят пенсии по домам и принимают плату за коммуналку. Кстати, в период пандемии, когда пожилые граждане не выходили из квартир, почтальоны носили им продукты, соблюдая, конечно, все меры санитарной безопасности.

Каждый день – 500 кило посылок

Вопреки утверждениям о падении интереса к эпистолярному жанру благодаря Интернету люди не перестали писать письма и поздравлять друг друга с праздниками и днем рождения с помощью открыток. Для многих получать послания, написанные рукой близкого человека, гораздо приятнее, чем читать эсэмэски или сообщения по WhatsApp.

Ежедневно 14-е отделение связи получает из отдела сортировки почтамта до пяти ящиков писем. В каждом – 500-600 штук. Это в будни. В предпраздничные дни корреспонденции в виде открыток в разы больше. А вот телеграфировать стали мало. В основном сегодня шлют телеграммы, извещающие о чьей-то болезни или смерти.

Зато количество посылок и бандеролей, обрабатываемых 7-м отделением, даже возросло. Каждый день сотрудники перелопачивают до 500 кг почтовых отправлений – от почти миниатюрных коробочек до огромных баулов весом до 30 кило. Как рассказал корреспонденту «В» оператор 1-го класса Виталий Гилев, вес одной посылки в среднем около 8 кг. Очень много посылок отправляют на родину граждане Узбекистана.

С толстой сумкой на ремне…

Общаясь с начальником 14-го отделения связи, мы не могли не затронуть тему несвоевременной доставки печатных изданий практически во всех районах города. Об этой проблеме в редакцию «В» едва ли не ежедневно сообщают по телефону недовольные подписчики. Граждане хотят получать свежую прессу утром или до полудня, но не с задержкой на день или даже два. Случается, что газеты вообще не приносят. Конечно, получателей подписки такое обслуживание не устраивает.

Об этой ситуации Любовь Петровна, проработавшая на почте без малого 34 года, знает не понаслышке. По ее словам, задержка с доставкой почтовых отправлений до конкретного адреса случается повсеместно из-за нехватки кадров. Люди, особенно молодежь, не хотят работать за низкую зарплату и с одним выходным. Средний возраст почтальонов – около 40 лет. Можно сказать, что почтальоны помолодели. Пожилые женщины с неподъемной сумкой через плечо, набитой газетами и журналами, остались в прошлом. По крайней мере, в городах.

Сегодня на двух участках, обслуживаемых 14-м отделением, вообще нет сетевых почтальонов. Поэтому начальник отделения попеременно с сотрудниками дважды в день разносят по почтовым ящикам газеты, письма, квитанции, извещения…

Ящики жгут, газеты воруют

По словам Любови Громской, негативную роль в доставке корреспонденции играет состояние почтовых ящиков в подъездах, зачастую разбитых, покореженных. Раньше за их состоянием следила почтовая служба, она же занималась ремонтом. Сейчас эти функции возложены на управляющие организации, обслуживающие дома.

– Я сама ношу почту и вижу, что в одном подъезде в почтовый ящик приятно газету или письмо опустить, а в другом ящики сломаны либо сожжены. В таких случаях жильцы должны обращаться за их заменой в свое ТСЖ или УК. Некоторые сами покупают и вешают новые ящики, – говорит Любовь Громская.

Кстати, многие горожане теперь покупают газеты на почте – им так удобнее. Кроме того, это гарантия, что газету или журнал не вытащат из почтового ящика.

– Это неправда, что периодику перестали читать. Газеты покупает даже молодежь. Очень много людей продолжают выписывать газеты и журналы. Люди привыкли читать на бумаге, а не на экране монитора, это вредно для глаз. Мы стараемся доставлять газеты всегда вовремя. Бывает, что возникают проблемы с доставкой из-за погодных условий, особенно зимой, или из-за какого-нибудь ЧП. Но это случается редко. Одна бабушка, наша клиентка, просит, чтобы ей приносили газеты с утра пораньше. Она привыкла читать свежие новости до обеда, – смеется Любовь Петровна.

– И что, вы доставляете ей такое удовольствие?

– Желание клиента для нас закон.

Остается добавить, что в ближайшее время в 14-м почтовом отделении должны организовать еще одну кассу, чтобы не создавать очереди. Кстати, у руководства Владивостокского почтамта коллектив этого отделения на хорошем счету. Месячный план здесь выполняют.

Кстати

Как дозвониться до почты

Читатели газеты «Владивосток» нередко обращаются в редакцию с жалобами на то, что не могут дозвониться до своего почтового отделения связи, чтобы узнать, почему не доставили подписное издание, или выяснить другие вопросы. По словам наших подписчиков, либо телефон отделения занят, либо никто не берет трубку.

В таком случае можно высказать претензии по качеству работы почты или пожелания по ее улучшению по телефону единой справочной службы Владивостокского почтамта: 8-800-200-58-88 (с понедельника по четверг – с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 12.45; пятница – с 8.00 до 15.45, перерыв – с 12.00 до 12.45), звонок бесплатный. Или по телефону круглосуточной единой справочной службы: 8-800-100-00-00.

Приемная Владивостокского почтамта: +7 (423) 222-11-55.

Справка «В»

С 1 февраля 2019 года «Почта России» сменила организационно-правовую форму с федерального государственного унитарного предприятия на акционерное общество. Фактически стала частной компанией с единственным акционером в лице правительства РФ. Все, что эта организация имеет сегодня – от модернизации технологической инфраструктуры до оформления помещений и зданий в фирменном стиле, было достигнуто до акционирования на средства госбюджета. За основу стратегического развития «Почты России» была выбрана модель итальянской почты Gruppo Poste Italiane, где доходы растут за счет оказания почтовых и финансовых услуг при наличии собственной большой сети.

Сергей КОЖИН

Фото Алексея ВОРОНИНА