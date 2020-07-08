В Мингородке по просьбе горожан сделают дополнительные дорожки В самом большом парке Владивостока завершается ремонт системы ливневой канализации и начинаются работы по благоустройству – асфальтирование центральной дороги и обустройство пешеходных зон, сообщает пресс-служба мэрии.

Как доложил главе города и.о. начальника управления дорог и благоустройства администрации города Юрий Трунов, работы в парке идут по графику.

Сейчас уже готово место под тротуар – территорию разровняли, началась установка нового бордюрного камня. Помимо отремонтированной дороги, соединяющей центральный вход и центральную площадку, здесь появится тротуар шириной 1,5 метра.

По словам Трунова, будут сделаны дорожки и там, где их никогда не было, но о них просили местные жители. При этом ширина дорожного полотна полностью сохранится.

«Пешеходные дорожки будут соединять все стороны парка, будет сделан удобный пешеходный проход. Ведь жители этого района используют парк прежде всего как транзитную пешеходную зону, чтобы попасть с Баляева на Луговую, например. И мы должны сделать этот проход комфортным, – сказал Олег Гуменюк. – Самая главная задача сейчас – тщательно контролировать работу подрядчиков, чтобы ремонт был сделан качественно и не пришлось возвращаться к этому вопросу. В следующем году мы должны начать вносить изменения уже в облик самого парка. И то, что люди сейчас обсуждают, должно быть здесь воплощено».

Напомним, что ремонт сетей ливневой канализации, пешеходных зон и другие работы по благоустройству Мингородка проводятся по поручению главы Владивостока Олега Гуменюка. Как уже писал «В», работы в парке выполняют поэтапно. Помимо восстановления системы ливневой канализации и ремонта пешеходных зон на первом этапе запланированы ремонт трех лестниц, установка фонарей, урн и лавочек, чтобы уже в этом году пребывание в парке стало комфортным. Помимо этого, во Владивостоке сейчас активно идет подготовка технического задания для реконструкции парка.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru