Летим в Сочи без остановок Владивосток и Сочи теперь связаны прямым рейсом. Полеты на данном направлении осуществляет авиакомпания «Россия» в рамках стратегического партнерства с туроператором «Библио-Глобус», сообщает пресс-служба Международного аэропорта Владивосток.

В понедельник, 6 июля, в аэровокзальном комплексе состоялась тожественная церемония, посвященная этому событию. Всем пассажирам, вылетающим из воздушной гавани Приморья в Сочи, были вручены памятные открытки, а первый зарегистрировавшийся пассажир получил подарок от аэропорта. Загрузка первого рейса составила 100 %.

Напомним, что в Сочи с 21 июня отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион граждан РФ, частично снят режим эпидемиологического контроля, а также сняты ограничения по передвижению внутри региона.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы Международного аэропорта Владивосток