На набережной установили тренажеры. Для спортсменов и любителей Обновленный вид получила одна из площадок набережной Спортивной гавани. Здесь для любителей спорта на свежем воздухе установили новые тренажеры. Такая работа была проведена по поручению главы Владивостока Олега Гуменюка, сообщает пресс-служба мэрии.

Спортивную площадку благоустроили неподалеку от спорткомплекса «Олимпиец». Старое оборудование демонтировали, а вместо него установили новые современные уличные тренажеры. Первые посетители уже успели оценить обновленный облик площадки.

«Часто гуляем по набережной с детьми и очень рады, что здесь отремонтировали спортивную площадку. Дети сразу же побежали к тренажерам, попробовали позаниматься – все понравилось», – рассказывает горожанка Анастасия.

К слову, такие изменения понравились не только детям, но и взрослым. Так, для спортсменов, увлеченных воркаутом, установили комплекс для этого вида спорта. Покрытие площадки сделано из резиновой крошки.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru