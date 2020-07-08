Дай молодежи волю – они и трансформаторную будку арт-объектом сделают Инициативная группа молодежи подарила Владивостоку два новых арт-объекта. Граффити в центре краевой столицы приурочили сразу к двум событиям – 160-летию города и окончанию голосования по поправкам в Конституцию, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Изображение российского триколора появилось на перекрестке улиц Семеновской и Алеутской. В центре картины – лицо матрешки. Так молодые художники показали свое видение традиционных символов страны.

«За основу мы взяли цвета триколора, при этом выполнили все в современной манере, близкой нам», – говорит художник Сергей Мотофанов.

Еще одна работа молодых людей вскоре украсит набережную Спортивной гавани Владивостока. Картина на трансформаторной подстанции также выполнена в цветах триколора. Здесь можно разглядеть лицо моряка, матрешку, рыбок и чайку. Обрамляют рисунок абстрактные надписи – подписи авторов. Сейчас художникам остались последние штрихи. В проектах задействовано 10 авторов.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА