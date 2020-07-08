Для получения детских пособий родителей просят оперативно сообщать об изменениях Почти 9 тысяч приморских семей получили выплаты на детей от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Право на новую меру социальной поддержки имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Приморье его размер составлял 13189 рублей.

По информации краевого министерства труда и социальной политики, на оформление выплаты подано около 44 тысяч заявлений, почти половина из которых уже обработана специалистами.

Чтобы оформить пособие, достаточно подать заявление через портал «Госуслуги» или Социальный портал Приморского края. Все документы, подтверждающие право на выплату, сотрудники центра самостоятельно запрашивают в налоговой и миграционной службах, Пенсионном фонде, Фонде социального страхования и других ведомствах. Специалисты напоминают: на рассмотрение заявления по этой выплате предусмотрено до 30 дней. Некоторое время требуется для сбора межведомственной информации для назначения выплаты.

По словам министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, при подаче заявления важно точно указывать все необходимые сведения.

«Кроме того, мы просим родителей оперативно информировать специалистов соцзащиты об изменившихся реквизитах банка, расчетного счета или смене фамилии. Неверные или устаревшие данные влияют на скорость поступления выплаты на счет», – уточняет Светлана Красицкая.

Уведомить специалистов об изменениях можно через многофункциональные центры, через Социальный портал или по телефону 8-800-30-22-145.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru