В Приморье строят самый мощный атомоход Судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне приступил к строительству головного атомного ледокола проекта «Лидер». В блоке корпусных производств судоверфи состоялась резка первых деталей корпуса для будущего судна, сообщили в пресс-службе правительства края.

Флагманскому ледоколу присвоено имя «Россия». Судно станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его ключевая задача – обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. «Лидер» станет основой российского ледокольного флота нового поколения.

Государственным заказчиком ледокола является Госкорпорация «Росатом». Судостроительный комплекс «Звезда» выбран единственным исполнителем данного контракта согласно решению президента РФ Владимира Путина. Завершение строительства ледокола намечено на 2027 год.

Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина – 47 метров, осадка – 13 метров. «Лидер» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Судно сможет преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью два узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов. «Лидер» будет способен прокладывать канал шириной около 50 метров, что обеспечит возможность экономически эффективной круглогодичной навигации крупнотоннажных транспортных судов, а также газовозов класса Arc7 шириной корпуса 50 метров по Северному морскому пути.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА, пресс-служба правительства Приморья