Пчеловоды края съедутся в Уссурийск на ярмарку Краевая ярмарка «Праздник первого меда» пройдет на территории городского рынка Уссурийска с 24 по 26 июля.

Как сообщает пресс-служба правительства края, свою продукцию – свежий липовый мед сезона-2020 – представят 16 пчеловодческих хозяйств со всего края. Ярмарка будет работать с утра до вечера.

Также в этом году запланирован традиционный фестиваль «Анучино – медовое раздолье». Он состоится в День пчеловода, в последнюю субботу августа.

Как напоминает пресс-служба края, правительство Приморья делает все, чтобы вернуть региону звание «медовой житницы России»: расширена зона покоя липы, ведется работа по созданию лабораторий, центров сертификации меда. Это поможет пчеловодам быстрее выводить на экспорт приморский мед в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА