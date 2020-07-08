Контакты больных COVID-19 будут отслеживать по их телефонам Минкомсвязь разработала регламент отслеживания контактов заразившихся коронавирусом на основе геолокации и данных мобильных операторов.

Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на соответствующий проект приказа министерства, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту за основу будут браться данные Минздрава о номере телефона заразившегося. Затем специальные алгоритмы составят список людей, которые находились в том же месте, что и больной, а также последние две недели находились с ним в постоянном контакте по мобильной связи.

Этот перечень будет уточняться «с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода».

«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи и направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД и Минздрав», – говорится в проекте.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА