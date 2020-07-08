Распространение коронавируса в крае замедляется Темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае продолжает снижаться уже на протяжении 2,5 недели.

С начала эпидемии победили COVID-19 уже 3135 жителей края. Продолжают проходить лечение более 1,5 тысячи человек. Такие данные были озвучены на заседании регионального оперативного штаба под председательством губернатора Олега Кожемяко во вторник, 7 июля.

В территориальном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за понедельник в Приморском крае прирост заболевших COVID-19 составил 1,3 %, тогда как еще неделю назад составлял 1,9 %. За сутки выявлено 60 новых случаев, тогда как в конце июня было 80. Большинство заболевших, 45 человек, – во Владивостоке. В Артеме и Уссурийске – по 7 человек. Один случай зарегистрирован в Ханкайском округе.

Олег Кожемяко подчеркнул: режим повышенной готовности в Приморье сохраняется, поэтому задача всех уровней власти – следить за соблюдением санитарных норм в общественном транспорте, местах торговли.

На том же заседании главы городов и районов края отчитались о деятельности административных комиссий совместно с МЧС, Роспотребнадзором и полицией. Сейчас в муниципалитетах работают 38 таких групп. За минувшие сутки в суды направлено 43 протокола об административном правонарушении, по 25 ранее рассмотренным делам назначено наказание в виде штрафа.

Напомним, что в Приморье, несмотря на снятие некоторых ограничений, продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и – при необходимости – перчаток, соблюдение социальной дистанции минимум 1,5 метра при посещении магазинов, парков и других общественных мест.