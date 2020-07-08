Сельхозживотных поставят на учет Пилотный проект идентификации животных и автоматизации животноводческой отрасли «Регагро» стартовал в Приморье. Его цель – обеспечить противоэпизоотическую и продовольственную безопасность агропромышленного комплекса.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на государственную ветеринарную инспекцию Приморского края, проект реализуется в Уссурийске и Михайловском районе. Процесс идентификации состоит из маркирования, регистрации и учета животного.

«Каждому животному присваивается индивидуальный номер, который вносится в базу единого государственного реестра. Закрепляется вся информация о животном: родословная, история болезни, диагностические исследования, перемещения. Идентификация делает прозрачными сделки купли-продажи животных, исключает подлоги и хищения скота», – отметили в ведомстве.

По словам специалистов, автоматизация работы значительно облегчает труд ветеринарного врача, уменьшается объем работы с бумажными документами.

«Мобильное приложение ветеринара позволяет регистрировать и идентифицировать животных в полевых условиях даже при отсутствии Интернета, оформлять отправку проб в лабораторию, фиксировать вакцинации и другие санитарно-профилактические мероприятия. Специальный карманный компьютер со встроенными сканерами мгновенно идентифицирует животное, а вся процедура регистрации занимает не более 30 секунд. Система автоматически формирует электронные сопроводительные документы, ветеринарные паспорта, акты о проведенных профилактических противоэпизоотических мероприятиях», – сказали они.

Заместитель председателя правительства Приморья Александр Костенко подчеркнул, что цифровизация ветеринарной отрасли и агропромышленного комплекса обеспечит получение качественной и безопасной сельхозпродукции. На государственный учет уже принято трехмиллионное поголовье скота в 20 субъектах России.

Отдел новостей «В»