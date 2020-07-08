Детские оздоровительные лагеря могут открыться 15 июля Но это произойдет в случае снятия соответствующих ограничительных мер, проинформировала министр образования Приморья Наталья Бондаренко.

По словам министра, приступить к работе смогут только те учреждения, которые своевременно прошли все проверки и получили необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение.

Родителям также напомнили, что они могут рассчитывать на возмещение части расходов на оплату путевки в детский оздоровительный лагерь в Приморье. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, размер компенсации может быть равен 50 % от ее стоимости, но не более 8 тысяч рублей для семьи со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума и не более 16,4 тысячи рублей для семьи с небольшим достатком.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА / primorsky.ru