Прилетел во Владивосток – встречает леопард Уникальные фотографии дальневосточных леопардов, сделанные в дикой природе известными фотохудожниками, в том числе такими маститыми, как Николай Зиновьев, Василий Солкин и Тосидзи Фукуда, встречают пассажиров, прилетевших во Владивосток.

Как сообщила пресс-служба национального парка «Земля леопарда», в зоне прилета в международном аэропорту Владивостока размещена уникальная фотовыставка – семь фотографий краснокнижных хищников с ярким текстовым сопровождением. Каждый снимок выставлен вместе с развернутым описанием: фактами о дальневосточных леопардах, интересными историями. Гости Приморья и наши земляки могут познакомиться с редкими кошками в первые минуты своего прибытия в Приморский край, проходя из самолета в зону выдачи багажа.

Каждая фотография снабжена QR-кодом. Просканировав его, можно попасть на официальный сайт «Земли леопарда» и узнать, какие экскурсии и маршруты могут ближе познакомить с пятнистым хищником и его домом.

– Не всегда те, кто прибывает в Приморский край, знают, что всего в полутора часах езды от его столицы есть уникальная территория, где можно познакомиться с жизнью редчайшей кошки планеты, – рассказала Олеся Малюкова, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экологическому просвещению. – Уникальные фотографии дают возможность заглянуть в глаза этому скрытному зверю через объектив фотокамеры. Выставка станет постоянной, увидеть ее могут все прилетающие в регион пассажиры.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено нацпарком «Земля леопарда», автор Сергей ГОРШКОВ