Наш человек с «Печатью общества» В конце июня в Москве в режиме онлайн состоялось подведение итогов федерального конкурса для СМИ «Герои пера – 2020».

Журналист газеты «Владивосток» Любовь Берчанская, ставшая победителем регионального, дальневосточного этапа конкурса, получила диплом лауреата в номинации «Печать общества».

Напомним, что конкурс «Герои пера» объединил журналистов и СМИ, которые освещают темы социальной ответственности и благотворительности. По словам члена Общественной палаты РФ, зампредседателя комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Вадима Ковалева, благотворительность необходимо поддерживать на всех уровнях. Он отметил, что особый вклад в развитие системы волонтерства вносят СМИ, которые формируют отношение общества к проблемам социально незащищенных категорий населения.

Конкурс «Герои пера» – это история не только о поощрении СМИ за профессиональные материалы о социальных проектах. Его цель – способствовать развитию волонтерства, мотивировать людей помогать друг другу.

На онлайн-церемонии актер театра и кино заслуженный артист России Станислав Дужников подчеркнул, что «Герои пера» – искренний и чуткий проект о тех, кто пишет о неравнодушии, тем самым запуская механизм добра дальше.

Газета «Владивосток» на своих страницах постоянно публикует репортажи и материалы о волонтерах, благотворительных акциях. Журналисты «В» намерены и дальше уделять этой теме пристальное внимание.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА