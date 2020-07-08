Десятиклассники меняют профиль В новом учебном году старшие классы ждут кардинальные преобразования. Кому-то даже придется школу поменять

Возможно, наступило время астрономов. Но непременно физически развитых

Впервые севшие за парты девять лет назад первоклашки сразу начали учиться по новым Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Все эти девять лет их родители не могли понять, чем новые стандарты отличаются от старых. Теперь им такая возможность представится.

О том, как изменится в грядущем, 2020-2021 учебном году обучение старшеклассников, на специально созванной пресс-конференции рассказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Эволюция завершается революцией

И в самом деле, нововведения, которые ожидают будущих 10-классников, поистине революционные. Во-первых, школы перейдут на профильное обучение. Да, и раньше некоторые школы выбирали этот формат, и, учитывая высокий рейтинг таких школ, выбор себя оправдал. Но новые стандарты откорректировали и сами профили, и набор предметов, которые в эти профили входят.

Теперь подросткам на выбор будут предложены пять профилей: естественно-научный, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Тем, кто выберет естественно-научный, стоит иметь в виду: равные прерогативы будут отданы таким предметам, как математика, физика, химия, биология и астрономия (в прошлые годы школьники могли выбирать физико-математический либо химико-биологический профиль).

Школа сама определяет профили для обучения, разумеется, исходя из своих фундаментальных критериев, а именно материально-технической базы (согласитесь: странно будет заявить естественно-научный профиль, не имея оборудованного по современным требованиям кабинета физики) и наличия преподавателей по выбранным дисциплинам.

Физкультура обязательна. Биология – если повезет

Эксперты прогнозируют, что самым востребованным будет универсальный профиль, который также предполагает выбор предметов на базовом и на углубленном уровне. То есть помимо обязательных дисциплин, которые каждая школа обязана включать в учебный план, учебное заведение также должно предложить три-четыре предмета по выбору.

– Например, раньше обязательно в неделю ставили три урока физкультуры и один, допустим, химии. Сейчас количество часов стандартами не прописано, – поясняет министр образования. – Например, если ученик не замотивирован на дальнейшее изучение иностранных языков, он на английский язык будет тратить не пять часов в неделю, а два. Оставшиеся три часа он будет заниматься, допустим, физикой. Если, конечно, в школе будет даваться физика.

Но стоит иметь в виду, что эти правила применимы лишь к тем ученикам, которые с первого класса учатся по ФГОС, у нынешних 11-классников физкультура по-прежнему будет три раза в неделю.

Речь не идет о том, что каждый ученик сможет выбрать отдельный предмет и отдельного педагога, но можно сформировать группы, которым будут давать углубленные знания по отдельным предметам. Разумеется, при наличии в школе площадей, где эти группы могли бы заниматься, и преподавателей по выбранным предметам.

Следующее нововведение: существенно изменится перечень предметов для изучения в старших классах. В список обязательных дисциплин вошли русский язык, литература, математика, иностранный язык, ОБЖ, история, физкультура и (внимание!) астрономия. А вот физика отныне не является обязательной дисциплиной, равно как и химия, и биология. Зато в школьной программе появляется такой предмет, как естествознание, где естественно-научные дисциплины представлены сокращенно и адаптированно. Будут ребята изучать физику, химию, биологию или же естествознание, решать будет школа.

У старшеклассников появится еще один новый предмет – индивидуальный проект, отметка за который будет выставляться в школьном аттестате. Для понимания: индивидуальный проект – это подобие курсовой работы, он может строиться на базе как одной, так и нескольких дисциплин. Впрочем, нынешние школьники уже знакомы с этим понятием, более того, многие из них имеют опыт по выполнению проектов.

Вот тебе, Ванечка, и Юрьев день

Актуальный вопрос: смогут ли дети в течение учебы поменять уже выбранные предметы?

– Те школы, которые давно работают в подобном формате, устраивают для своих 10-классников подобие «Юрьева дня» – на тот случай, если ребенок, проучившись четверть, осознал, что выбранные дисциплины ему не подходят. Думаю, нам этот опыт стоит перенять, – подчеркивает Наталья Бондаренко. – Все-таки мы говорим о детях, а им свойственно менять приоритеты, жизненные планы.

Может изменить свой профиль и школа. Но с определенными условиями.

– Набирая детей в 10-11-е классы, школа формирует на этот период учебный план. И если в начале 10-го класса школа заявила, что дети будут изучать углубленно физику, химию, биологию, то она должна дать заявленное количество часов именно по этим дисциплинам. Но при наборе следующего 10-го класса учебное заведение может изменить профиль, – добавляет Наталья Валерьевна. – Поэтому при переходе в 10-й класс ребенку и его родителям стоит внимательно изучить учебный план школы и выяснить, сможет ли ученик получить здесь те знания, которые ему понадобятся для поступления в выбранный на будущее вуз.

Иными словами, получается, что та установка, к которой мы успели привыкнуть за десятилетия (отдал чадо в первый класс и до конца 11-го можно жить спокойно), ушла в историю. Теперь, если у юного гражданина есть планы учиться и дальше, придется выбирать школу исходя из того, какие знания она может дать. А сможет ли ребенок попасть в нее – вопрос отдельный. Не забывайте, что приоритет набора детей по району проживания по-прежнему соблюдается.

Впрочем, как пояснила министр, переход на ФГОС предполагает сетевое взаимодействие, то есть возможность обращаться за образовательной услугой в какое-либо ближайшее учебное заведение. Проще говоря, если ребенок не может получить знания по физике в своей школе, он может пойти учить конкретно этот предмет в соседнюю школу, где для этого есть и условия, и сильный педагог. Как вариант – можно получать знания по отдельным предметам, например, в технически оснащенных техникумах, колледжах. Кроме того, можно изучать предметы дистанционно.

Ознакомиться с профилями школ можно на сайтах самих учебных заведений либо на портале «Сетевой город», а также в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города. Позже эту информацию обещали разместить на сайте правительства края.

В заключение отметим: эксперты опасаются того, что школы, заявив универсальный профиль, просто перепишут старый учебный план, сохранив прежнее количество часов и предметов. Впрочем, согласитесь, что это не самый плохой вариант.

Анжелина ШИЛАН

Фото:

с сайта vlc.ru, с сайта музея имени Арсеньева