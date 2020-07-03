Пандемия сократила пассажиропоток почти в два раза АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) в январе – мае 2020 года обслужило 569,9 тыс. пассажиров, сообщает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

В январе – мае 2019 года главная воздушная гавань Приморья обслужила 1,073 млн пассажиров. Таким образом, пассажиропоток за 5 месяцев 2020 года сократился в 1,9 раза.

В течение нескольких лет пассажиропоток аэропорта Владивостока демонстрировал только положительную динамику. Так, в 2019 году было обслужено 3,08 млн человек, что на 17 % превысило показатель 2018 года.

Воздушная гавань приморской столицы может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Отдел экономики «В»