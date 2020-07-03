Без очереди к границе не пройдут Режим электронных очередей к пунктам пропуска на российско-китайской границе в Приморье продлен до 31 июля, сообщили в пресс-службе края.

Напомним, что в мае этого года на пунктах пропуска, расположенных на территории региона, прежде всего на МАПП «Пограничный», из-за одностороннего прекращения китайской стороной пропуска через границу грузовых транспортных средств с российской стороны границы образовались очереди. Для ее ликвидации была разработана и введена в действие система электронных очередей на въезд транспорта на территории, прилегающие к пунктам пропуска.

«За прошедшее время система электронных очередей показала свою эффективность. Во-первых, удалось быстро и с минимальными неудобствами устранить физическую очередь из автомобилей у пунктов пропуска. Во-вторых, такая система оказалась удобной для участников рынка – теперь и компании, и конкретные водители знают точную дату прибытия своего транспорта на границу, пересечение ее происходит без задержек и недоразумений, практически исключены злоупотребления, связанные с очередностью проезда. Поэтому правительство края решило продлить режим электронных очередей с незначительными изменениями, которые внесены с учетом опыта работы, до 31 июля. Пока это сделано в рамках противоэпидемических мероприятий, но в дальнейшем, возможно, электронные очереди к международным автомобильным пунктам пропуска будут действовать на постоянной основе и регламентироваться другими документами», – пояснил заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков.

Отдел экономики «В»