Какими они уходили на фронт… Приморское отделение союза художников России продлевает работу выставки «Великая Победа» (16+), чтобы ее смогли увидеть не онлайн, а в реальности жители и гости Владивостока.

– Наши залы открыты для посещения, – говорит куратор выставки Ольга Зотова, – мы будем работать по всем новым санитарным правилам. И надеемся, что выставка, которой мы гордимся, найдет отклик в сердцах горожан и приморцев.

Масштабный по замыслу и реализации выставочный проект «Великая Победа», посвященный 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, открылся 8 мая, причем одновременно в залах Приморской государственной картинной галереи и в залах Приморского краевого отделения Союза художников России. В проекте участвует более 200 произведений дальневосточных авторов – представителей всех субъектов Дальнего Востока России. Выставка – это еще одно напоминание о великой странице истории нашей страны средствами изобразительного искусства.

В тематических картинах проекта отражен широкий пласт размышлений современных художников о подвиге и драматических коллизиях, с которыми неизбежно связана война, в них отчетливо звучит тема памяти. Во многих работах особую роль играет пейзаж как символ родной земли, Отечества, он выступает символом жизни.

На выставке представлено множество портретов ветеранов и участников Великой Отечественной. За редким исключением изображены конкретные лица, чьи имена вынесены в названия произведений. Одним из художественных приемов становится обращение к фотографии как к документу, в котором запечатлен образ солдата в период войны, – такими они уходили на фронт, многие остались такими навсегда. В портретах, где участники Великой Отечественной войны изображены уже в мирное время, фотография (или отсыл к ней) часто становится деталью антуража, неотъемлемой частью воспоминаний изображенного человека, символом связи с ушедшими.

Выставку дополняют разделы скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Все ее произведения объединены одной идеей: мы все – дети той войны, в которой участвовали наши отцы, деды и прадеды.

Кстати

С сегодняшнего дня музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева снова открыт для посетителей, однако для безопасности гостей и сотрудников необходимо соблюдать ряд правил, сообщила пресс-служба учреждения.

В музей можно прийти индивидуально или группой до 5 человек. Экскурсионное обслуживание проводится для групп, включающих не более 5 посетителей. При приобретении билетов в кассе предпочтителен бесконтактный способ оплаты.

В настоящее время в музее действуют ограничения на единовременное количество посетителей: главный корпус – до 90 человек в час; Музей города – до 20 человек в час. При входе администратор измерит температуру бесконтактным электронным градусником. На всех площадках действует масочный режим, кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию – 1,5 метра.

Дом-музей семьи Сухановых и дом-музей Арсеньева начнут работу позже, о чем будет объявлено дополнительно.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА