Выпускники курсов «Бабушка и дедушка онлайн» провели презентацию семейных историй Названы победители регионального этапа X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью пенсионеров.

Как сообщили в пресс-службе региона, в этом году за звание лучших в региональном этапе чемпионата дистанционно боролись 20 выпускников курсов «Бабушка и дедушка онлайн».

Участникам предстояло продемонстрировать жюри домашнее задание: презентацию «Семейные истории Великой Победы», показать навыки работы в поисковой системе Яндекс и на сайте Пенсионного фонда, а также выполнить задание по информационной безопасности, уточнили в краевом министерстве труда и социальной политики.

Подводя итоги, члены жюри отметили: все участники краевого этапа показали хорошие результаты.

Так, первое место среди продвинутых пользователей занял Алексей Рогов, проживающий в Артеме, второе место в этой номинации взяла Галина Неверкина, представляющая Арсеньевский городской округ.

Первенство в номинации «Начинающий пользователь» завоевал Николай Колмыков из Находки, второе место досталось Татьяне Радиковой из Владивостока.

Как отмечают в Приморском центре социального обслуживания населения, победители, занявшие первые и вторые места в своих номинациях, поборются за звание чемпионов в финальном этапе компьютерного многоборья среди пенсионеров со всей России.

«В этом году решающие игры чемпионата пройдут в начале июля в дистанционном формате в Москве. Уверена, наши победители достойно представят Приморье», – комментирует директор центра социального обслуживания населения Мария Кузьмина.

Отметим, возможность бесплатно обучиться компьютерной грамотности приморские пенсионеры получили с началом реализации в крае проекта «Бабушка и дедушка онлайн». За это время полезные курсы окончили более 3,7 тысячи пожилых людей.

Специалисты уверены: обучение современным технологиям позволит людям старшего поколения преодолеть социальную и информационную изоляцию и оставаться активными в любом возрасте.

Напомним, что в условиях режима повышенной готовности для приморцев старшего поколения по-прежнему действуют различные клубы и кружки по интересам в режиме онлайн.

Отдел новостей «В»

Фото www.primorsky.ru / ПЦСОН