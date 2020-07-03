Заботу о ребенке с инвалидностью доверят профессионалам. Временно Группы кратковременного пребывания для детей-инвалидов планируют открыть в социальных учреждениях Приморья. Принято решение, что первые появятся в Артеме, Арсеньеве и Находке. Предусмотреть такую меру поддержки семей с детьми предложили сами жители края, сообщили в пресс-службе региона.

Рядом с мамами и детьми в таких группах будут находиться специалисты центров – проводить различные реабилитационные процедуры, предлагать развивающие игры, консультировать женщин по разным вопросам воспитания особенных детей.

«Предполагается, что занятие может длиться до 4 часов. За это время мама сможет ненадолго отлучиться по своим делам, не беспокоясь за своего ребенка», – поясняют в министерстве труда и социальной политики Приморья.

В ведомстве утверждают, что потребность в такого рода поддержке семьи, в которой воспитывается ребенок с инвалидностью, достаточно высока. Особенно если речь идет о детях с тяжелыми ментальными нарушениями.

«Появление такого ребенка для большинства родителей становится настоящим ударом. Зачастую семья не выдерживает испытания и распадается. Кроме того, серьезные диагнозы – ДЦП, тяжелая форма сахарного диабета, различные нарушения в психическом развитии – не дают возможности этим детям посещать детский сад или школу. Поэтому крайне важно дать понять мамам, что они не одни, что сотрудники социально-реабилитационных центров могут прийти на помощь», – уточняют в ведомстве.

Отметим, что в пользу создания групп кратковременного пребывания для родителей с детьми-инвалидами высказались участники опроса среди жителей Приморья. Аналогичную программу «Передышка», работающую в Воронежской области, оценил почти каждый четвертый респондент.

«Проект воронежцев дает возможность на безвозмездной основе временно доверить заботу о ребенке с инвалидностью профессионалам – медицинским работникам. Мы решили, что в наших реабилитационных центрах есть ресурсы, чтобы организовать такие группы. Имею в виду современное реабилитационное оборудование, профессионализм и компетентность сотрудников», – комментирует региональный министр Светлана Красицкая.

Глава ведомства сообщила, что в дальнейшем группы кратковременного пребывания семей с детьми-инвалидами откроются в Уссурийске и Октябрьском округе.

Отдел новостей «В»

Фото www.primorsky.ru/ СРЦН «Альбатрос»