Приморскую авиабазу оснастили квадроциклами, снегоболотоходом и «Газелью» Высокопроходимую технику для борьбы с лесными пожарами закупили в Приморье. Это позволит существенно увеличить маневренность оперативных групп в тайге во время тушения лесных пожаров, сообщили в пресс-службе края.

Как уточнили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, закуплено 10 квадроциклов, которые ранее хорошо себя зарекомендовали в таежных условиях Красноармейского района, Чугуевского и Тернейского муниципальных округов.

«Также авиабаза оснащена снегоболотоходом, который может преодолевать речные преграды, как амфибия, и крутые подъемы. Новую «Газель» планируется использовать для мониторинга пожарной опасности в лесах», – добавили в ведомстве.

В ближайшее время ожидается поступление новых автомобилей КамАЗ и ГАЗ различной модификации.

По словам специалистов, в результате серьезно возрастает маневренность подразделений и сокращается время прибытия на лесные пожары в самые труднодоступные участки.

Напомним, что в этом году впервые за 10 лет Приморский край признан готовым к пожароопасному периоду. Созданы оперативные группы, оснащенные всем необходимым инвентарем. Закуплены высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры, воздуходувки. Работает система космического мониторинга.

Справка «В»

Сообщить о пожаре можно по единому телефону 112 либо на прямую линию лесной охраны – 8 (800) 100-94-00.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.primorsky.ru