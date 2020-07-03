Проезд от Толстого на Фонвизина дополнят тротуаром Проезд на улицу Фонвизина со стороны Толстого и внутриквартальную дорогу в Днепровском переулке во время объезда городских территорий посетил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, вместе со специалистами администрации города и подрядных организаций он на месте проконтролировал ход дорожных работ в этих районах.

Первым объектом рейда стала дорога, ведущая от дома № 25 на улице Толстого к улице Фонвизина. Это небольшой, но очень важный участок дорожной сети, соединяющий два крупных микрорайона. Сегодня он перекрыт – здесь идет ремонт дорожного полотна, обустройство подпорной стены и тротуара.

«Эта дорога отличается не только интенсивным автомобильным движением – здесь всегда много пешеходов, – доложил мэру и. о. начальника управления дорог и благоустройства Юрий Трунов. – Однако исторически на участке не было предусмотрено тротуара. В этом году мы решили эту проблему: ведем не только асфальтирование дороги, которая будет шириной 6 метров, но и благоустраиваем дорожки для пешеходов».

Чтобы не сужать проезжую часть, принято решение провести обустройство подпорной стены и за счет этого обустроить полноценный тротуар шириной 1,5 метра с ограждением.

Работы на улице Толстого стартовали 15 июня. Планируемая дата их окончания – 30 июля.

Также Олег Гуменюк посетил Днепровский переулок. Здесь ремонт дороги в районе домов № 1-5 уже завершен, идет приемка работ.

«Контракт на работы был подписан в конце апреля, объект должны были сдавать в последние дни августа, но подрядчик смог завершить все намного раньше, – рассказал Юрий Трунов. – Стоимость работ составила 2,8 миллиона рублей, гарантийные обязательства составляют три года. Приемка объекта еще не завершена, но люди уже могут пользоваться дорогой».

По данным Юрия Трунова, во Владивостоке в этом году планируется отремонтировать 49 таких внутриквартальных проездов, 12 из них уже проходят приемку.

Напомним, что ремонт основных магистралей, межквартальных проездов, пешеходных зон во Владивостоке проходит по нескольким программам: благодаря городскому бюджету, субсидиям краевого правительства, Минвостокразвития РФ и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По 25 адресам ремонт уже выполнен, по 28 – продолжается. Всего в планах на этот год – более 60 дорожных объектов.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/ www.vlc.ru