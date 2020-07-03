Взрослая кошка бросила котенка на месте преступления В центре спасения диких животных «Тигр» – новый пациент. Как рассказали специалисты центра на страничке «Тигра» в «Инстаграм», теперь здесь проходит курс реабилитации дальневосточный лесной котенок, точнее, кошечка.

Малышка в возрасте примерно 1,5-2 месяца попалась в курятнике на одной из своих первых охот с мамой. Взрослая кошка успела убежать, а котенок выбраться не смог – его нашли местные жители и передали на временную передержку в центр спасения животных «Тигр».

Дикие лесные коты становятся самостоятельными только с 6-8 месяцев. Полуторамесячная кошечка не сможет жить одна, поэтому временным домом для маленькой охотницы стал центр. Пока котенок ест мясо, но уже скоро специалисты начнут предлагать хищнице живую добычу – для выживания в дикой природе кошке необходимо научиться охотиться. Кстати, дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России, поэтому краснокнижная малышка по достижении возраста самостоятельности будет выпущена в дикую природу.

Отдел новостей «В»

Фото со страницы центра «Тигр» в «Инстаграм»