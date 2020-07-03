Подростков приглашают в поход по историческим местам Бесплатные экскурсии по Владивостоку для детей и подростков (12+) снова проводятся в краевом центре.

Как сообщила пресс-служба Молодежного ресурсного центра (МРЦ), работающего при администрации города, первый пеший поход по историческим местам краевого центра уже состоялся на днях. Мероприятие приурочено к празднованию 160-летия со дня основания Владивостока. Подростки прошли от набережной Спортивной гавани до набережной Цесаревича.

Юные жители приморской столицы узнали, где находился Шахтерский сад, когда установили на центральной площади памятник борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, чем знаменит торговый дом Кунста и Альберса.

О времени проведения следующих пеших экскурсий можно узнать по телефонам 245-23-05, 8964-454-28-18 (Константин Мороз). В МРЦ подчеркнули, что мероприятия проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено МРЦ