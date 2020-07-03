В крае устраняют последствия проливных дождей В Приморье сохраняются затопления пойм отдельных рек центральных и западных районов. Но благодаря работе оперативных служб большая часть участков дорог, ранее закрытых из-за переливов воды, уже свободны для движения, сообщили в пресс-службе края.

«Только за 1 июля специалистам Примавтодора удалось восстановить проезд на автодороге Лукьяновка – Новополтавка в Красноармейском районе, на кавалеровском участке дороги Осиновка – Рудная Пристань – Ленино, на автодороге 300 км – Фурманово в Ольгинском районе и проезд к селу Абражеевка в Черниговском районе», – уточнили в региональном министерстве ГО и ЧС.

Между тем, по данным на 11 часов 2 июля, сложная ситуация отмечалась на двух участках. В Яковлевском районе на 3 километре автодороги местного значения Загорное – Краснояровка перелив воды протяженностью 6 километров и глубиной до 81 сантиметра. Проезда здесь нет, а доставку продуктов в местные населенные пункты лодкой ведет 32-я пожарная часть. Не было проезда и в Кировском районе на подъезде к селу Подгорному, где глубина переливов воды доходит до 50 сантиметров.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ www.primorsky.ru