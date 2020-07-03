В «Народном бюджете» победил проект «Сохрани тепло детям» Во Владивостоке подведены итоги опроса по «Народному бюджету», который проводился в те же дни, что и голосование по поправкам в Конституцию РФ. По итогам подсчета опросных листов победил проект «Сохрани тепло детям», который предусматривает массовую замену старых деревянных окон на пластиковые в школах города.

Всего будет заменено 4659 окон в 48 образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уточнили организаторы, горожанам предлагали выбрать один проект из трех: «Сохрани тепло детям», «Скверы городу и горожанам» (реконструкция Матросского сквера, Покровского парка и шести локальных территорий) и «Светлый город» (организация вечерней подсветки Владивостока).

Всего в опросе приняли участие 56224 человека, действительных опросных листов – 53457. За замену школьных окон высказались 29724 человека. На втором месте – проект «Скверы городу и горожанам» (20092 голоса), на третьем – «Светлый город» (3641 голос).

На реализацию проекта-победителя будет выделено 173 млн рублей из краевого бюджета уже в этом году.

Напомним, что «Народный бюджет» – это новый механизм участия граждан в управлении бюджетом территорий, выбора объектов, которые нужно построить, реконструировать или благоустроить в первую очередь. В этом году в проекте приняли участие помимо Владивостока еще Уссурийск, Артем и Находка. Как отметили в региональном правительстве, в случае успешной реализации пилотного проекта «Народный бюджет» и положительного отклика от жителей планируется тиражировать эту практику и на другие территории края в следующем году.

Отдел новостей «В»