Новый инфекционный госпиталь начал работать во Владивостоке Госпиталь организован на базе Приморского краевого диагностического центра, что расположен на улице Черемуховой, сообщили в пресс-службе края.

«Мы оперативно, буквально за две недели, перепрофилировали крупное медицинское учреждение по приказу минздрава Приморья. На двух этажах разместили отделения на 100 стационарных коек для лечения взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией легкой и средней степени тяжести. Все наши доктора прошли специализированное обучение по программе непрерывного медицинского образования», – отметила главный врач медучреждения Надежда Горелик, добавив, что штат госпиталя сформирован из сотрудников краевого центра, изъявивших желание работать по этому направлению, а часть специалистов пришли сами из других клиник города.

Максимально комфортные условия созданы как для пациентов, так и для врачей.

«Все палаты оснащены душевыми кабинами, холодильниками. В чистой, зеленой зоне на нижних этажах оборудовали уютные комнаты отдыха для персонала, открыли для них даже мини-спортзал. Прекрасно понимаем, как непросто медикам сегодня работать в ковидных госпиталях, какое испытание ложится на плечи каждого из них. Хочу искренне поблагодарить наш коллектив, который в очень сжатые сроки проявил удивительную сплоченность, понимание ситуации и работал на результат как единая команда», – подчеркнула главврач.

Новый инфекционный госпиталь полностью оснащен оборудованием, необходимым для помощи больным COVID-19. Здесь сохранены и функционируют бактериологическая и клиническая лаборатории.

В особом режиме работает Краевой центр вакцинопрофилактики, который по-прежнему снабжает необходимыми препаратами медучреждения Приморья. В ходе перепрофилирования Краевого диагностического центра часть его структурных подразделений переехала с Черемуховой в другие учреждения краевого центра. Так, поликлиника, отделения функциональной диагностики, эндоскопии и УЗИ сейчас базируются на улице Светланской, 30/38. Краевой центр эпилепсии временно разместился на улице Кирова.

«Мы не остановили ни на один день оказание медицинской помощи жителям края. Все услуги и виды диагностики, лечения, которые у нас были ранее, мы продолжаем оказывать в полном объеме, но только по другим адресам», – уточняет Надежда Горелик.

В день открытия госпиталя, 1 июля, первые пациенты уже начали поступать в это медицинское учреждение.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест. По данным на 12 часов 2 июля, общее число заболевших коронавирусом приморцев с начала эпидемии – 4458. Успешно прошли лечение к настоящему времени более 65 % заразившихся.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено медучреждением / www.primorsky.ru и