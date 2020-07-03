В краевой столице после ремонта возобновил работу фуникулер Масштабный ремонт стал своеобразным подарком Владивостоку к 160-летию. За месяц были модернизированы фасады верхней и нижней станций, вагоны, пути, проведен профилактический ремонт двигателя и заменен стальной трос, сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы проводили представители трех подрядных организаций и ОАО «Электрический транспорт».

«Мы очень старались завершить работы ко Дню города и рады, что все у нас получилось. 1 июля по плану мы открылись, – рассказала начальник фуникулера Светлана Латышева. – Отмечу, что такого серьезного ремонта на фуникулере не проводилось с 2004 года. Помимо косметического ремонта на станциях был проведен ремонт машинного зала, железобетонных опор и рельсового пути. Администрация города сделала подарок Владивостоку, выделив средства на капитальный ремонт фуникулера».

После окончания ремонта специалисты ООО «Техноэксперт» провели статические и динамические испытания механизмов и разрешили эксплуатацию объекта.

Справка

Городской подъемник работает с понедельника по субботу с 7.00 до 20.00, в воскресенье – с 7.30 до 20.00.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru