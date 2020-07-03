Обычная работа для крепких мужчин За обеспечение правопорядка на дорогах можно получить благодарность от начальства, а можно и каской по голове от водителей

Сегодня, 3 июля, в России отмечается День работников Госавтоинспекции (ГИБДД) МВД РФ. Эта дата значится в праздничном календаре страны, хотя и не является выходным днем.

«Руководство ГИБДД Владивостока рекомендует жителям города при обнаружении противоправных действий автомобилистами незамедлительно обращаться в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку по телефону 2-490-921.»

Однако от этого День ГИБДД не становится менее значимым, ведь цель праздника — напомнить людям о важности профессии дорожно-патрульной службы.

…В конце июня во Владивостоке, в районе улицы Чайковского, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Субару-Леворг» для проверки документов водителя. Это стандартная процедура и, как правило, не занимает много времени, если документы в порядке. В данном случае так бы оно и было. Если бы поведение водителя «Субару» не показалось инспекторам подозрительным: молодой мужчина явно волновался. И хотя от него не пахло спиртным, у него заметно тряслись руки и он отводил глаза.

Пассажиры японского универсала, двое мужчин, тоже вели себя неадекватно. Во время проверки документов один из них попытался выбросить в окно полиэтиленовый пакет, в котором находились одноразовые шприцы с веществом бурого цвета.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали «Субару», ее водителя и двух пассажиров. Прибывшие на место происшествия эксперт-криминалист и дознаватель изъяли шприцы с подозрительным веществом. Экспертиза установила, что в шприцах – наркотическое вещество каннабисного ряда общей массой 69 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

Личности задержанных, жителей Приморья в возрасте 24, 28 и 34 лет, установлены. По данному факту было возбуждено уголовное дело за «Незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». По данной статье УК РФ злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет.

...В последних числах июня в социальных сетях появилось видео, на котором водитель «Лексуса» на большой скорости специально въезжает в лужу, чтобы облить прохожих на пешеходном переходе. При этом свой поступок он снимает на видео, которое позже выложил в «Инстаграм», чтобы собрать лайки. Действие происходит 26 июня во Владивостоке на улице Русской, когда на город обрушился проливной дождь.

Инспектора ГИБДД быстро вычислили автохама, водителя дорогого внедорожника. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

За нарушение тишины – административный штраф

Это всего лишь два примера из рабочих будней сотрудников Госавтоинспекции, о которых рассказал корреспонденту «В» руководитель пресс-службы ОГИБДД по Владивостоку капитан полиции Анна Рудыко. По ее словам, даже если выборочно вспоминать резонансные случаи, которые происходят на дорогах города хотя бы за неделю, то для их описания не хватит газетной полосы.

К примеру, с наступлением теплых дней во Владивостоке активизировались любители ночных гонок на автомобилях без глушителей.

– В дежурную часть почти каждый день поступают жалобы горожан на то, что так называемые дрифтеры нарушают тишину и покой граждан. На эту информацию оперативно реагируют наряды дорожно-патрульной службы. Буквально на днях наряд ДПС выехал по аналогичному заявлению жителей улицы Спортивной. Граждане сообщали, что в районе разворотного кольца неизвестные гонщики устроили ночной дрифт. Выехав на место происшествия, наряд ДПС задержал и привлек к административной ответственности далеко не юного уже (1979 года рождения) водителя автомобиля «Хонда». Чуть позже при патрулировании улиц города на улице Окатовой наряд ДПС выявил аналогичное нарушение водителем автомашины «Митсубиши-Лансер», которым управлял молодой человек 1999 года рождения. В отношении нарушителей составлены административные материалы за превышение шума, – рассказала Анна Рудыко.

Вместо документов – каской по голове

К сожалению, не всегда водители адекватно реагируют на просьбу инспекторов ГИБДД предъявить документы для проверки. Так, в середине мая в районе дома № 103 на проспекте 100 лет Владивостоку инспектора ДПС остановили мотоцикл «Сузуки-Скайвэйв» под управлением 42-летнего водителя. Байк буквально летел по дороге с явным превышением разрешенного скоростного режима. На просьбу предъявить водительское удостоверение и документы на транспортное средство мотоциклист ответил отказом.

Мужчина заявил, что не верит в подлинность служебных удостоверений полицейских, а также в то, что они действительно являются сотрудниками Госавтоинспекции. При этом нарушитель пытался завести мотоцикл и скрыться с места остановки.

– Инспектора ДПС в присутствии понятых разъяснили байкеру о его обязанностях и об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников полиции. Однако мотоциклист стал вести себя вызывающе, грубо выражаться в адрес сотрудников ГИБДД, отказался слезть с мотоцикла и оказал активное сопротивление. В отношении дебошира инспектора применили физическую силу и специальные средства – наручники, – говорит Анна Рудыка.

В момент задержания мужчина ударил одного из инспекторов ДПС мотошлемом по голове. Его доставили в отделение полиции, а пострадавшего полицейского – в медучреждение, где ему диагностировали ушибы мягких тканей головы и сотрясение головного мозга. За оскорбление представителей власти при исполнении должностных обязанностей суд Первореченского района назначил байкеру наказание в виде административного штрафа. Можно сказать, что дебошир легко отделался.

Помощь водителям – обыденное дело

По словам капитана полиции Анны Рудыко, нередки случаи, когда инспектора ГИБДД оказывают помощь водителям на дорогах. Едва ли не каждый день полицейские сталкиваются с ситуациями, когда им необходимо проявить не только профессионализм, но и прежде всего отзывчивость и сочувствие к людям, оказавшимся в беде и нуждающимся в помощи. Так, на прошлой неделе на Некрасовском путепроводе заместитель командира 1-й роты полка ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку Альберт Бриль обратил внимание на стоящую на дороге «Хонду». У автомобиля была включена аварийная сигнализация, за рулем сидела испуганная женщина и явно не знала, что делать. Из-за неисправного авто на дороге образовался затор. Мимо проезжали машины, некоторые автомобилисты раздраженно сигналили, и никто из водителей не пожелал помочь женщине. Полицейский принял решение своими силами убрать автомобиль с проезжей части и помочь женщине добраться до безопасного парковочного места. Что и сделал.

Напомним, что совсем недавно «В» рассказывал, как инспектор ДПС младший сержант полиции Андрей Вакуленко спас 18-летнюю девушку, которая на улице Вилкова едва не попала под колеса иномарки во время оформления ДТП. Водитель автомобиля «Тойота-Виш» не справился с управлением, совершил столкновение с двумя автомобилями и выехал на тротуар. Неуправляемое авто летело прямо на девушку, стоявшую на тротуаре. Трагедии было бы не миновать, если бы не Андрей Вакуленко. Младший сержант молниеносно среагировал, он оттолкнул девушку в сторону. При этом сам получил травмы и впоследствии был госпитализирован. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

– Хочу отметить, что данные случаи вовсе не являются чем-то необычным. И никогда не воспринимаются инспекторами как героические поступки. Служба в ГИБДД – это не увлекательный детектив с погонями и перестрелками, а обычная работа для крепких мужчин. Однако именно такие события демонстрируют, что за ежедневной работой полицейских – не только выявление и пресечение правонарушений, но еще и полное, бескорыстное участие в жизни тех, кто по разным причинам оказался в беде и нуждается в помощи, – рассказала Анна Рудыка.

Сергей КОЖИН

Фото автора и предоставлено пресс-службой ОГИБДД по Владивостоку