Поправки поддержало большинство приморцев В крае подведены итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ

Избирательная комиссия Приморского края подписала итоговый протокол о результатах общероссийского голосования по изменению Конституции РФ в регионе. За поправки высказались 78,84 % избирателей. Против – 20,24 %. Эти результаты озвучил заместитель председателя приморского Крайизбиркома Роман Охотников на брифинге для журналистов.

По его словам, в итоговом протоколе аккумулированы данные всех 38 территориальных избирательных комиссий. Все протоколы ТИК признаны действительными.

«В списке участников голосования было включено 1,466 миллиона человек, – рассказал Роман Охотников. – Выдано более 917 тысяч бюллетеней. За одобрение поправок в Конституцию проголосовало более 723 тысяч человек. Против – 185 тысяч. Если говорить в процентах, то явка составила 62,64 % от общего числа избирателей. «За» проголосовало 78,86 %, «против» – 20,24 %».

Отметим, что состоявшийся плебисцит был проведен в условиях острой эпидемиологической ситуации в регионе. К процессу волеизъявления граждан были подготовлены усиленные меры санитарной защиты. Все члены УИК прошли тесты на коронавирус. Само же голосование было растянуто на семь дней (с 25 июня по 1 июля), чтобы не создавать столпотворений и пиковых нагрузок в избирательных участках. Как отметил Роман Охотников, по ощущениям (пока официальные данные отсутствуют) не менее половины граждан отдали свой голос вне стационарных помещений для голосования (на дому, на работе, на придомовых пунктах голосования и т.д.).

Жалоб в Крайизбирком, которые бы требовали разбирательства на заседании комиссии, не поступало.

«Все обращения касались технических и организационных моментов», – уточнил зампред Крайизбиркома.

Также чистоту проведенного плебисцита подтвердил Борис Ступницкий, председатель Общественной палаты Приморского края. Организация, согласно федеральному закону, обеспечивала процесс волеизъявления работой наблюдателей.

«Общественная палата Приморского края сформировала корпус наблюдателей общим числом 5100 человек, – отметил Борис Ступницкий. – Наблюдатели работали в течение всего цикла, с 25 июня по 1 июля 2020 года. За время наблюдений жалоб на легитимность процесса не поступало. Нарушений не выявлено. Жалоб и претензий к соблюдению мер противоэпидемиологической обстановки не было. Был случай на участке № 2844 в Уссурийске, когда наблюдатели были отозваны после жалобы членов УИК. Вопрос рассмотрен на рабочей группе Общественной палаты. Выяснилось, что наблюдатели вмешивались в работу участковой избирательной комиссии, в том числе вели агитационную работу, нарушая правила».

Отметим, что итоги плебисцита не только выявили отношение населения к поправкам, но и обозначили рост доверия избирателей к институтам власти в целом. Губернатор Олег Кожемяко, для которого нынешний плебисцит стал первым самостоятельным и крупным политическим событием, показал свою эффективность и системность. Для Приморья результат в 79 % оказался самым высоким среди электоральных событий федерального значения за последние несколько десятилетий. Регион преодолел негативный тренд, закрепившийся за ним в периоды руководителей-временщиков.

Евгений СИДОРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА