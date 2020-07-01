Беспредельные 90-е: «заводские», глухонемые и бомжи Дела давно минувших дней можно вспоминать, а можно раскрывать, подкармливая подследственных пирожками и сосисками в тесте

В 2007 году вышел приказ председателя СК России Александра Бастрыкина об активизации работы по уголовным делам по преступлениям, совершенным в прошлые годы. После чего в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Приморскому краю была создана специальная группа под руководством полковника юстиции Ирины Завражиной.

«Следствие доказало 18 эпизодов тяжких преступлений, совершенных бандитами, в том числе убийства по заказу»

Сегодня отделение по расследованию преступлений «давно минувших дней» возглавляет полковник юстиции Сергей Оврах, отдавший работе в следственных органах 26 лет своей жизни. Кстати, его взяли в штат на должность следователя прокуратуры Фрунзенского района Владивостока в конце 1994 года, когда он был еще студентом юридического факультета ДВГУ. Из-за разгула преступности 90-е годы принято называть лихими и беспредельными. Тем не менее, по словам Сергея Григорьевича, на начальном этапе его карьеры Фрунзенский район в криминальном отношении был самой спокойной территорией Владивостока. Поэтому нагрузка на следователей прокуратуры была меньше, чем в последующие годы.

Нестандартная бытовуха

Через полгода после аттестации начинающему следователю Сергею Овраху присвоили классный чин «юрист третьего класса», по нынешним временам равнозначный лейтенанту юстиции. Вскоре ему стали давать для расследования дела краевой подсудности, то есть более тяжкие и более сложные, рассматриваемые краевым судом. Одно из таких дел, где обвиняемый и потерпевшие были глухонемыми, до сих пор памятно Сергею Григорьевичу. Начинал он расследование этого преступления во время сдачи госэкзаменов, а закончил его уже дипломированным следователем с высшим образованием.

– Все фигуранты этого дела были соседями по многоэтажному дому на улице Хабаровской. Глухонемые частенько собирались на вечеринки, выпивали и, как это часто случается во время распития спиртного, конфликтовали и дрались, – рассказывает Сергей Оврах.

Зачинщиками ссор почти всегда были два агрессивных глухонемых, которые часто колотили своего соседа и его сожительницу, тоже глухонемых. Били жестоко и чем попало, даже сковородкой. Со временем изверги стали издеваться над своими жертвами на трезвую голову и без всякой причины. Кроме того, воровали вещи из их квартиры. Мужчина был слабее обидчиков. Он и его женщина из-за своего недуга не могли позвать на помощь. И к участковому не обращались. Однажды во время очередного застолья обвиняемый вспомнил все обиды, нанесенные собутыльниками, схватил столовый нож и несколько раз ударил в грудь одного из недругов. Второго догнал уже на лестничной площадке и всадил длинное лезвие в спину, затем в шею. Результат кровавой вендетты – два трупа: один потерпевший умер сразу, второй – в больнице.

– На первый взгляд, обычная бытовуха с заурядным сюжетом. К сожалению, подобных преступлений еще очень много у нас в стране. Но его особенность в том, что обвиняемый – глухонемой. У меня еще мало было опыта, а работать предстояло с человеком, который не слышит и не говорит. Тем не менее преступление надо было раскрыть и направить дело в суд, – говорит полковник юстиции Оврах.

Учитывая специфику расследования, следственные действия проводились в присутствии сурдопереводчика. И хотя улики были налицо, мужчина отрицал свою причастность к двойному убийству. Овраху помогла сожительница обвиняемого. С помощью сурдопереводчика он разговаривал с ней «за жизнь»: как живет, где работает, какие у нее проблемы и чем он может ей помочь в такой тяжелой ситуации… Свидетельница, глухонемая от рождения, охотно рассказывала о себе. Судя по всему, никто и никогда так искренне не интересовался ее жизнью.

Следователь устроил женщине очную ставку с обвиняемым. И она уговорила своего сожителя на сотрудничество со следствием, объяснив, что молчанием он только усугубляет свою участь. После чего мужчина признал свою вину.

– Обвиняемый не стал читать показания свидетелей и заключения экспертизы. Лишь попросил фотографии с места совершенного им преступления. Тыкал пальцем в лежащие тела и с гордостью бил себя в грудь: «Это я убил!» – вспоминает Сергей Григорьевич.

Суд учел все обстоятельства дела, в том числе показания сожительницы, которая подробно рассказывала об издевательствах над ними, и приговорил глухонемого подсудимого за двойное убийство к относительно небольшому сроку.

После суда следователь Оврах несколько раз встречал эту женщину в городе. Она с ним раскланивалась и жестами пыталась рассказать, что у нее все хорошо. Как сложилась ее дальнейшая судьба и дождалась ли она своего мужчину из колонии, неизвестно.

Хотел любви – получил трубой по голове

На памяти полковника юстиции Овраха еще одно давнее бытовое и в то же время нестандартное преступление. Исходные данные: труп мужчины и две женщины-подозреваемые. Причем каждая утверждала, что это она – убийца. И никто не хотел отступаться от своих слов.

…Ранним морозным утром 1995 года на перекрестке улиц Посьетской и 1-й Морской прохожие обнаружили труп мужчины. По следам на земле было видно: тело к дороге волокли несколько десятков метров. Причем совсем недавно – следы еще не успели затоптать. На место происшествия вызвали проводника с разыскной собакой, которая привела оперативников в полуподвал жилого дома недалеко от ресторана «Марамбон». Здесь обосновались две молодые особы без определенного места жительства и работы.

– Девушки не стали отрицать, что знали погибшего, такого же асоциального элемента, как и они. Подозреваемые рассказали, что еще пару часов назад мужчина пил водку вместе с ними здесь же, в подвале. Захмелев, стал приставать сначала к одной, затем к другой. Девицам это не понравилось. Сначала попытались урезонить собутыльника словами, мол, отстань. Но мужчина, распаленный алкоголем и любовной страстью, не унимался. Тогда, судя по показаниям одной из девушек, она взяла кусок трубы, лежавший на полу, и дважды ударила навязчивого ухажера по голове. Точно такую же картину преступления описала вторая подозреваемая, уверяя, что убийца – она, – рассказывает Сергей Оврах.

Отрезок водопроводной трубы, которым лишили жизни любвеобильного бомжа, лежал здесь же, в подвале. Но отпечатков пальцев на нем и следов крови на руках и одежде девушек не было. Все, чем располагал следователь, – их признание в убийстве.

Следователь Оврах понимал, что, признаваясь в совершенном преступлении, подозреваемые явно выгораживали друг друга. Только для чего, с какой целью и кто из них лжет? Как оперативники ни уговаривали девушек поведать истинную картину случившегося, каждая настаивала на своей версии убийства. Арестовали обеих: если одна из них убийца, то вторая – соучастница, потому что пытается скрыть преступление. А за недонесение о тяжком и особо тяжком преступлении в правоохранительные органы в то время полагалось соответствующее наказание по статье 190 Уголовного кодекса РФ (эту статью отменили в 1996 году. – Прим. авт.).

– Следствие зашло в тупик. У нас не было объективных доказательств преступления, кроме признаний подозреваемых. Чтобы наладить с ними контакты, пришлось вести долгие разговоры. Я понимал, что на свободе жизнь у них была не сахар, возможно, не всегда было что поесть. Поэтому приносил на допросы пирожки и сосиски в тесте. И они ели, пока я их допрашивал. Примерно через месяц такого общения отношение девушек ко мне кардинально изменилось. Одна из них призналась: потерпевший приставал именно к ней, и это она ударила мужчину подвернувшейся под руку трубой. А подруга только помогла вытащить тело из подвала, – говорит Сергей Григорьевич.

Суд в данной ситуации также разобрался досконально. Убийца получила 9 лет колонии строгого режима, ее подельница – 3 года колонии общего режима. По словам полковника юстиции Овраха, подсудимые еще легко отделались. Если бы их обвинили в совершении группового преступления, то срок отбытия наказания был бы гораздо суровее.

Первое заявление – начало конца банды

– Во Владивостоке в 90-е годы активно действовали организованные преступные группы. Например, банда братьев Ларионовых. Над этим уголовным делом работали следователи из Владивостока, Москвы и других регионов. Я тогда был молодой, неопытный и не попал в бригаду, расследовавшую преступления этой ОПГ. Но когда в 2008 году я уже работал в следственном управлении СК России по Приморскому краю, то участвовал в расследовании дела банды сводных братьев Алексея и Евгения Горбачевых. Следственной группой по этому делу руководил следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел Сергей Николаевич Филатов. Главарь банды, 29-летний каратист Алексей Горбачев, по профессии, кстати, пчеловод, организовал преступную группу. Банда была масштабная и свирепая. Действовала очень долго – с 1997-го по 2007 год, – вспоминает полковник юстиции Оврах.

Банда Горбачевых базировалась в поселке Заводском. В ее состав входили призеры кубков по рукопашному бою, профессиональные гонщики, мастера самбо и японских единоборств, специалисты взрывного дела. Они занимались рэкетом, грабежами, наркоторговлей, похищением людей и убийствами во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Находке и Шкотовском районе.

На их кровавом счету убийство врача-стоматолога в Артеме. Жена заказчика преступления собиралась уйти от него к дантисту. Чтобы остановить супругу, муж-рогоносец обратился за помощью к своему приятелю – Алексею Горбачеву.

В июне 2004 года киллеры расстреляли из автомата Калашникова джип Toyota Land Cruiser известного приморского бизнесмена. Предприниматель тогда погиб, его супруга получила тяжелое ранение.

При выполнении заказного убийства еще одного бизнесмена был застрелен его компаньон, который, на свою беду, возвращался из сауны на одной машине с приговоренным коммерсантом. Потенциальной жертве удалось избежать гибели. Правда, ненадолго. Через некоторое время бандиты взорвали «клиента» в подъезде собственного дома.

В мае 2007 года Алексей Горбачев вместе с двумя членами «заводской бригады» попытался похитить жену предпринимателя из села Покровка. Гангстеры выследили женщину, когда та привезла своего сына в детский сад, и, дождавшись ее выхода из здания, попытались затолкать даму в ее же собственный автомобиль. Женщине удалось убежать. Бандиты скрылись на ее джипе, который потом бросили в лесу. Чудом спасшаяся жена предпринимателя обратилась за помощью в милицию. Это было первое заявления на банду «заводских». После чего оперативники задержали Алексея Горбачева по подозрению в организации заказного убийства.

Заказ выполнили – надо рассчитаться

Второму главарю ОПГ Евгению Горбачеву удалось скрыться от следствия. Когда в апреле 2010 года бандита все-таки задержали в Москве, он сразу сообразил, что его персональное дело пахнет пожизненным заключением. Желая смягчить свою вину чистосердечным признанием, преступник заговорил. По словам полковника юстиции Овраха, именно с этого момента начала раскручиваться вся история криминального братства. Ликвидация банды Горбачевых – совместная работа сотрудников управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю и следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Евгения Горбачева задержали, можно сказать, случайно.

– В столичную милицию пришел приморский бизнесмен (на тот момент он жил с женой в Подмосковье) и попросил спасти его от своих земляков, – рассказал «В» полковник юстиции Сергей Филатов. – На Петровке, 38 он признался, что несколько лет назад заказал «заводским» убийство трех конкурентов, занимавшихся наркобизнесом, как и он. Заказ был выполнен, но после этого убийцы стали требовать у заказчика крупную сумму денег в качестве отступного. Наркодилер от них сбежал, но бандиты его вычислили. Вышибать долг «заводские» откомандировали в столицу Евгения Горбачева и еще одного члена банды. «Засланцы» встретились с беглым заказчиком и пригрозили его убить, если он с ними не рассчитается. Бизнесмен испугался и побежал в милицию. Сотрудники МУРа задержали его и Евгения Горбачева и доставили во Владивосток.

Благодаря их показаниям оперативники взяли 13 членов банды. В ходе широкомасштабных обысков в тайниках были найдены десятки пистолетов и автоматов Калашникова. В том числе более 2,5 тысячи патронов кустарного производства, тротил и пластид, большие партии гашишного масла и героина. Алексея Горбачева, главаря ОПГ, задержали не сразу. Его нашли в колонии строгого режима, где он отбывал наказание за… участие в нападении на хозяйку дорогого джипа в селе Покровка.

Следствие доказало 18 эпизодов тяжких преступлений, совершенных бандитами, в том числе убийства по заказу. Уголовные дела в отношении организатора банды Алексея Горбачева и его сводного брата Евгения Горбачева были рассмотрены Приморским краевым судом в 2011 году. По совокупности преступлений суд приговорил их к 20 годам и 15 годам лишения свободы соответственно.

По словам полковника юстиции Овраха, сотрудники отделения постоянно работают с уголовными делами прошлых лет. Изучают архивы, разыскивают свидетелей и вещественные доказательства, руководствуясь основным принципом наказания – его неотвратимостью. По некоторым делам (после вступления в жизнь 1 января 2007 года нового УК РФ) уголовное преследование может быть прекращено из-за сроков давности. Но, если дело резонансное, его никогда не сдадут в архив.

Сергей КОЖИН

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предоставлено пресс-службой СУ СК России по ПК, автора