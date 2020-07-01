Часовым полагается смена Новым символом военной мощи флота на Тихом океане станут российские аналоги «Мистраля»

Тихоокеанский флот все-таки пополнят десантные корабли «Владивосток» и «Севастополь». Но это будут не вертолетоносцы типа французского «Мистраля», а их полноценные собратья, созданные по нашему собственному проекту «Прибой» и построенные на своей верфи.

В конце мая 2020 года Минобороны РФ подписало контракт с судостроительным заводом «Залив» в Керчи на постройку двух универсальных десантных кораблей (УДК) на общую сумму около 100 млрд рублей. Это несколько больше, чем Россия заплатила Франции в 2014-м за два построенных «Мистраля», но, учитывая, что тогда мы поставляли на них собственное вооружение и средства связи, получается примерно равная сумма.

Внешний вид кораблей проекта «Прибой» слегка напоминает французские вертолетоносцы-доки, но их внутреннее содержание будет иметь масштабные отличия. Оружие на борту УДК позволит им максимально защитить себя, тогда как «Мистралям» требуются эсминцы и корветы прикрытия.

Не советуем к нам соваться

Естественно, «В» задался вопросом: насколько они нужны нашей стране в настоящее время?

– Военно-политическая доктрина России носит сугубо оборонительный характер и категорически отвергает возможность первого удара даже по самому ярко выраженному противнику. Зато ответный удар будет молниеносным и сокрушительным, – ответил нашему корреспонденту бывший командующий ТОФ и Восточного военного округа адмирал Константин Сиденко. – Наш военно-морской флот предназначен для обороны побережья России и осуществления миротворческих миссий и демонстрации флага на дальних океанских просторах. Для этих целей корабли доставки десанта и вертолетов огневой поддержки к месту назначения идеально подходят. Впрочем, такие большие и малые десантные средства у нас всегда были и есть. Просто настало время для их обновления…

Построенные французами «Владивосток» и «Севастополь» планировалось разместить во Владивостоке, для чего на берегу пролива Босфор-Восточный возводились соответствующие причалы, подводилась инфраструктура. И это естественно, что местом дислокации подобных кораблей должен быть тихоокеанский регион России. Ведь даже без учета восточного сектора Арктики протяженность нашей морской границы от Берингова пролива до устья реки Туманной составляет почти 17 тысяч километров. Прибрежная территория заселена мало, за исключением южных районов Приморья и Сахалина. Военные гарнизоны имеются только в узловых точках. Поэтому потенциальным агрессорам Дальний Восток может показаться лакомым кусочком для нападения и отторжения.

В том, что любители «нести миру демократию» готовы в любой подходящий момент, как в 1918-м, вторгнуться в Россию, расчленить и урвать наши земли, сомневаться не приходится. Вся история США последнего столетия служит тому подтверждением. Ирак, Афганистан, Югославия, Ливия, Йемен, Сирия, Египет, Экваториальная Гвинея, Гаити, Либерия, Венесуэла… Вот неполный список стран, в которые американские вояки вторгались, организуя там перевороты. За этими кровавыми злодеяниями тысячи жертв, десятки тысяч беженцев.

Поэтому российские вооруженные силы должны быть готовы дать отпор агрессору на родной земле. Возможность переброски по морю в сжатые сроки и на большие расстояния полноценной войсковой группировки делает захватнические планы в отношении России на востоке лишь нереализуемыми фантазиями.

БДК пора сдавать пост?

В восточном секторе Арктики в конце июня находились наши морские пехотинцы. В соответствии с планом боевой подготовки 100-я бригада десантных кораблей ТОФ совершила переход из Владивостока к восточному побережью Чукотки. Морской десант высадился на необорудованное побережье. В ходе учения, которое проводилось в бухте Провидения, отрабатывалась переброска подразделений «черных беретов» из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты и организация обороны российского арктического побережья.

Большие десантные корабли (БДК) ТОФ «Николай Вилков», «Ослябя», «Адмирал Невельской» и «Пересвет» приняли десантно-штурмовой батальон со штатной техникой и средствами огневой поддержки, а также подразделения разведки, связи, инженерного обеспечения и снабжения, всего порядка 500 человек.

Эти БДК долгое время являлись основой для переброски морем «черных беретов». В ближайшие год-два они отметят свои 40-летние юбилеи. Так что спасибо славным кораблям за службу, но морально и физически они уже устарели. Кстати, и имеющееся у них на борту вооружение (две установки реактивной артиллерии «Град-М», две скорострельные автоматические пушки и переносные зенитные ракетные комплексы «Стрела») также не отвечает требованиям нынешнего времени.

Один за всех

Итак, что же будет представлять собой проект «Прибой»? Справедливости ради отметим, что он дополнен некоторыми перспективными разработками из российского проекта «Лавина» и французского «Мистраль» (РФ официально получила на него всю документацию, а самое главное, опыт постройки таких крупных кораблей).

И все-таки УДК – российское детище. Впервые проект в макетах и чертежах был представлен в Подмосковье на форуме «Армия-2015». После выполнения рекомендаций по доводке корабля был благосклонно принят заказчиками в лице Генштаба и главного штаба ВМФ на форуме «Армия-2018», а в начале нынешнего года получил одобрение президента РФ и Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Длина и ширина – 220 и 33 метра, осадка – 5 метров. Водоизмещение – 25 тысяч тонн. При скорости 22 узла может преодолеть 6 тысяч морских миль (это чуть больше расстояния от Владивостока до Лос-Анджелеса) без дополнительного снабжения и находиться в плавании 60 суток. В экипаж войдут 320 моряков и летчиков.

УДК способен принять 900-1000 военнослужащих и до 75 единиц тяжелой боевой техники. Это два полноценных десантно-штурмовых батальона со своими бронетранспортерами или БМП, минометными, артиллерийскими, зенитно-ракетными или гаубичными батареями. То есть один УДК способен заменить все имеющиеся сейчас в наличии плавсредства ТОФ для переброски войск.

Соответственно два десантных корабля проекта «Прибой» доставят в любую точку Северного Ледовитого, Тихого или Индийского океанов полноценную бригаду морской пехоты вместе с входящими в ее состав танковой ротой или батальоном, средствами ПВО, реактивной и ствольной артиллерии большого калибра. Для десантирования на необорудованный берег личного состава и техники они будут нести в своих доках от двух до шести десантных катеров или катамаранов разного водоизмещения и предназначения.

О вооружении самих УДК известно не так много. Предполагается, что они будут оснащены скорострельными пушками и ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-МЕ» морского базирования, средствами радиолокации и радиоэлектронной борьбы. Можно прогнозировать, что их огневая мощь будет максимальной, она позволит защитить корабли в столкновении с противником в море и обеспечить поддержку десанта на берегу.

Справка «В»

Напомним, что два построенных для России «Мистраля» у Франции выкупил Египет за 1 млрд евро («Владивосток» стал «Гамалем Абделем Насером», а «Севастополь» – «Анваром Садатом»). Для нашей страны незавершенная сделка оказалась выгодной. Мы получили проектные документы на корабли и смогли обучить управлению ими экипажи из числа моряков ТОФ. Кроме того, Москва продала Каиру 50 вертолетов Ка-52К и Ка-29/31 (16 «Катранов» было построено на заводе «Прогресс» в Арсеньеве).

Окончание материала читайте в следующей толстушке «В»

Николай КУТЕНКИХ

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта Минобороны РФ