Как она любила Курилы… На днях в Южно-Курильском краеведческом музее открылась выставка «На Курилы хочется возвращаться...» (0+), посвященная памяти приморской художницы Анны Копытиной, трагически погибшей в начале этого года.

В экспозицию вошли панорамные виды Кунашира и Шикотана, уютные улочки поселков, морские мотивы, рабочие ритмы рыбной промышленности, натюрморты.

Впервые Анна приехала на Кунашир в 2005 году для сбора материала к дипломной работе. С той поры пленэр на Курилах стал для нее ежегодным. Этюды воспевают удивительную природу Островного края, так тонко прочувствованную художницей. Пейзажи Анны поражают свежестью, чистотой и ясностью красок. Работы, представленные на выставке, хранятся в Южно-Курильске в частных коллекциях, в краеведческом музее, в Доме культуры, на рыбокомбинате.

Несколько лет назад «В» писал о том, как Анне Копытиной и Александру Городнему, директору музея владивостокского современного искусства «Артэтаж», удалось буквально на энтузиазме, на огромной любви к Курилам создать великолепную выставку «Художники Владивостока – Курилам» и провезти ее по всем островам, показать и на Сахалине.

«Поехать на острова мне хотелось давно – как только я узнала про «шикотанскую группу», – рассказывала тогда Анна Копытина. – Так называли большую группу художников из Приморья, которые в 50-60-е годы активно, а потом менее часто приезжали на пленэр на Курилы. В нее входили такие мэтры, чьи имена я произношу с благоговением, это Владимир Рачев, Евгений Корж, Юрий Волков, Владимир Серов… Они работали на островах, затем, возвращаясь через год, устраивали там выставки, показывая, что сделали.

Но в постперестроечные годы Курилы стали в буквальном смысле «слишком далекими» от России. Художественные выставки там проходят нечасто, а для молодых жителей Кунашира, Итурупа сама мысль, что кого-то их родные места могут вдохновлять, что сюда приезжали целые творческие десанты, кажется невозможной…

В 2014 году я провела небольшую выставку собственных работ, и на нее пришло очень много людей. Вот тогда и подумала: а почему бы не организовать в новом Доме культуры Южнокурильска выставку владивостокских художников? А потом про выставку узнал Александр Городний, и все стало совсем серьезно… Он привлек к формированию экспозиции искусствоведа Юлию Климко, обратился к Юрию Волкову, Евгению Коржу, Владимиру Рачеву – тем, кто и есть, по сути, шикотанская группа. Они предоставили свои работы. На общем собрании в Союзе художников бросил клич, и люди откликнулись. Так и получилось название «Художники Владивостока – Курилам». В итоге на Курилы уехало более 50 картин от 39 участников. На открытие выставки пришло больше половины жителей поселка. Люди постарше со слезами вспоминали, как видели на сопках и в поселке художников, как живописцы жили у них на квартирах. Это было очень трогательно… А те, кто приехал недавно, слушали и изумлялись».

После проведения выставки «Художники Владивостока – Курилам» Анна Копытина продолжила свои поездки на пленэр на эти острова, мечтала о проведении второй – более масштабной – выставки…

Трагическая случайность оборвала ее жизнь. И вот как знак благодарности, как дань памяти приморской художнице на Курилах открылась ее персональная экспозиция, по сути – признание в любви к далеким островам, выраженное красками и кистью.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото с сайта artkopytina.com