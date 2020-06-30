Замороженное тесто бьет рекорды спроса в стране Россияне во время самоизоляции из-за коронавируса увеличили спрос на готовое печенье, блины и чипсы. Помимо этого, выросли и их запросы на продукты, из которых делается выпечка, говорится в исследовании российского интернет-сервиса Price.ru, имеющегося в распоряжении РИА «Новости».

«По данным аналитиков Price.ru, во время самоизоляции большой интерес у жителей страны вызывали печенье, пряники и вафли, в сравнении апрель-май 2019 года и апрель-май 2020 года прибавка 120 %, блинчики, оладьи и сырники (+103 %), чипсы и сухарики (+85 %), йогурты, десерты и творожки (+66 %), а также торты, пирожные и выпечка (+63 %)», – приводит результаты исследования РИА «Новости».

«Впрочем, согласно данным экспертов интернет-сервиса, спросом пользовалась не только готовая продукция, но и все то, что помогает самому почувствовать себя пекарем. Прежде всего это замороженное тесто, прибавившее в популярности 133 %. К слову, этот продукт показал абсолютный рекорд по количеству запросов в категории «Еда» – россияне интересовались им 39,8 миллиона раз», – также говорится в отчете.

Кроме того, вместе с тестом вырос спрос на растительное масло (+124 %), маргарин (+113 %), сгущенное молоко (+114 %) и муку для выпечки (+110 %).

«Возможно, тем, что скучающие на карантине потребители захотели попробовать себя в кулинарии, можно объяснить увеличение числа запросов на сковороды (+108 %) и мини-печи с настольными плитками (+98 %). Характерно и то, что вырос спрос на самогонные аппараты (+85 %). Похоже, часть наших сограждан решила стать не только кондитерами, но винокурами», – отметили в сервисе.

«Справедливости ради отметим, что весной увеличился спрос не только на те продукты, что ведут к избыточному весу, но и на те, что приносят пользу. Например, кисломолочные продукты выросли на 117 %, популярный у спортсменов, набирающих мышечную массу, творог – на 89 %, зелень и салаты – на 85 %, БАДы и витамины – на 50 %, а диетическое питание – на 45 %», – добавляется в исследовании.

Отдел экономики «В»

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