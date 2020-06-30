Что бы такое съесть, чтобы не заболеть? Казалось бы, о диетах мы знаем практически все. И тем не менее есть ситуации, когда наши знания необходимо пополнить. Например, информацией о том, как питаться, чтобы не заболеть во время эпидемии, да еще при таких дополнительных условиях, как ограничение в движении.

И вот пожалуйста, несколько правил от специалистов о том, как в это непростое время укрепить и сохранить иммунитет.

Чтобы быть стройным, нельзя голодать

– Перво-наперво обратите внимание на кратность приема пищи – питание должно быть четырех-, пятиразовым, то есть состоять из завтрака, обеда, ужина и пары перекусов, – советует врач-диетолог Владивостокского клинико-диагностического центра Светлана Кирилюк. – С перерывом между приемами пищи не более трех часов. Почему это важно? Чтобы не допустить чувства голода за обедом, ужином. Тогда не будете переедать.

Помните золотое правило всех худеющих – последний прием пищи не должен быть позднее шести вечера? Так вот, время ужина зависит от вашего личного режима, главное, чтобы он был не позднее чем за три часа до сна.

Еще одно правило: питайтесь сбалансированно. Теория, казалось бы, уже заштампована, но вот вам ее логическое обоснование…

Важнейший компонент нашего питания (всегда, не только в период эпидемии) – белок, поскольку он является основным строительным материалом для наших клеток, а также важнейшим источником микроэлементов. Кроме того, белок катализирует большинство химических реакций в организме, является материалом для передачи питательных элементов и электрических импульсов.

Осуществляет перенос компонентов, необходимых для обеспечения живых тканей кислородом и питательными веществами, обеспечивает мышечную активность тканей. И наконец, осуществляет физическую, химическую и иммунную защиту организма.

Белок содержится в мясе птицы – в курице, индейке. А также в красном мясе (диетологи рекомендуют остановить свой выбор на говядине и телятине), но им сейчас увлекаться не стоит, то есть вводить его в меню рекомендовано не более трех раз в неделю. Белок есть и в рыбе – она обязательно должна быть в рационе. Причем именно сейчас выбирать лучше рыбу жирных сортов – скумбрию, сардины, сельдь, семгу. Она является также источником аминокислот и ненасыщенных жирных кислот ОМЕГА-3, которые помогают бороться с воспалительными процессами в организме.

Кроме того, белок можно получить из бобовых, грибов, орехов.

Масло для легких

Жиры. От них отказываться не стоит. Во-первых, в продуктах с высоким содержанием жиров присутствует витамин А, отвечающий за наше зрение, а также за состояние кожи, ногтей. Кроме того, жиры способствуют усвоению жирорастворимых витаминов А, D, E, K. С помощью жиров образуется клеточная оболочка, синтезируются клеточные гормоны. Жиры также участвуют в работе ферментной системы и защищают «воздушную» часть наших легких, благодаря им образуется сурфактант, который не позволяет альвеоле (маленькая полость в легких) слепляться.

– Поэтому пара бутербродов по утрам со сливочным маслом тонким слоем лишними точно не будут, – уверена Светлана Валерьевна. – Как и пара ложек нерафинированного растительного масла в салат, лучше всего льняного или оливкового. А нерафинированное хорошо тем, что оно содержит большой комплекс микроэлементов, жирорастворимых витаминов и полиненасыщенные жирные кислоты.

Антибиотик с грядки

К слову, о салатах. Организму (сейчас – особенно) нужны антиоксиданты, они защищают наши клетки от патогенных факторов – вирусов и бактерий. Речь в первую очередь идет о витамине С. Он есть в зеленых овощах, листовом салате. Очень много его (даже больше, чем в цитрусовых) в обычной квашеной капусте.

В составе салатов или как самостоятельную пищу можно употреблять сладкий перец, сельдерей, лук, чеснок, хрен, имбирь – все эти продукты обладают противовирусным эффектом. А чеснок и вовсе содержит природный антибиотик. К тому же в нем есть сера, которая помогает организму избавляться от токсинов.

Внимание: если есть проблемы с ЖКТ, то имбирем, квашеной капустой, луком, чесноком увлекаться не стоит.

В обычное время и особенно сейчас важно, чтобы не падал уровень гемоглобина – переносчика кислорода. Так как, если начнутся проблемы с легкими, низкий гемоглобин усугубит проблему. Поднять его может салат из моркови со сметаной.

Чтобы повысить гемоглобин, нужно есть также печень (лучше всего говяжью) и крупы – гречневую, ячменную, ржаную. Они богаты витамином В, помимо железа содержат цинк (останавливает рост и размножение вирусов). Для повышения общего иммунитета и улучшения обмена веществ подойдут овсяная и кукурузная крупы.

Не забывайте о специях, особенно о куркуме, она практически не дает вкуса, только цвет, но при этом обладает противовоспалительным и антибактериальным действием.

Помните, вначале мы говорили о перекусах? Для этого лучше всего подойдут грецкие орехи и тыквенные семечки. И те и другие повышают иммунитет и помогают бороться с простудой.

Пейте воду – не менее двух литров в день, она ускоряет метаболизм, улучшает детоксикацию в организме. Можно ее разбавить морсами и компотами из замороженных ягод и сухофруктов.

Не все вредное, что сладкое

А теперь о том, что нельзя и почему… На первом месте сладкое, а именно те продукты, где много сахара. Не то чтобы совсем, но ограничить себя стоит. Во-первых, сахар негативно влияет на проницаемость сосудов. Во-вторых, он увеличивает рост патогенной микрофлоры.

Дальше идут жареная пища и фастфуд. А все из-за трансжиров, которые используются в готовке, – они ослабляют иммунитет. В этом же списке копчености, консервы и пересоленная пища.

– Однако совет ограничить себя в потреблении сахара отнюдь не означает, что стоит вовсе отказаться от углеводов, – поясняет диетолог. – Они дают энергию, которая нам нужна буквально для всего, даже для того, чтобы на диване переворачиваться. Не говоря уже о нормальной полноценной деятельности – и физической, и умственной. Тем более что содержатся они не только в сахаре, но и в тех же крупах. А из сладкого можно позволить себе шоколад. Лучше, конечно, горький.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото Татьяны ЯРМОЛЕНКО